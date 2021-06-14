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  4. Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

14.06.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te taziyeden dönenleri taşıyan otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride uçtu. Trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Gaziantep'te taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Taziyeden dönenleri taşıyan Ahmet Arslan yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 40. kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi. (AA-İHA)

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trafik kazası Gaziantep

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