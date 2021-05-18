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Gaziantep’te kurulması planlanan ‘Baharat Müzesi’ çalışmaları başladı

Seray Üstün Seray Üstün
18.05.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin gastronomisini oluşturan lezzetlerin başında gelen baharatların yerini, önemini hikayesini anlatacak olan Gaziantep Baharat Müzesi için çalışmalara başladı.

Gaziantep’te kurulması planlanan ‘Baharat Müzesi’ çalışmaları başladı

Gastronomi dalında 2015 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Şehirler Ağına giren, mutfağıyla dünya çapında adından sıkça söz ettiren Gazi şehrin lezzetlerinin en önemli yapı taşlarından olan baharatların tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda baharatın politik, sosyolojik devirler sonlandırıp devirler başlattığı, iletişimi, etkileşimi ve coğrafyayı değiştirdiği kadim ana yol olan İpek Yolu’nun üzerinde Alleben Göleti’nin kıyısında kurulacak Gaziantep Baharat Müzesi ile baharatın dünya tarihindeki değeri, kültür üzerine etkileri, Gaziantep’te baharatın yeri ve öneminin anlatılması planlanıyor. Öte yandan ziyaretçiler baharatın üretim aşamaları, uygulamalı olarak sergilenerek tatma imkanı bulacak.

müze

Gaziantep Baharat Müzesi’nin yapılması planlanan alanda incelemede bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir, Gaziantep Baharat Müzesi, Fıstık Müzesi ve Emine Göğüş Mutfak Müzesi ile beraber dünya çapında kendini kanıtlamış kent mutfağının değerlerini koruma altına alarak gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor.

(İHA)

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Gaziantep
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