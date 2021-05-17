NASA, sosyal medyadan paylaşmıştı! Ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. 20 yıl öncesinde mütevazı bir balıkçı köyü olan Akyaka, Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmakları'nda gerçekleştirilen tekne gezileriyle yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmeye başladı. Doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, her sene 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti çekiyor. Dereyi tekne ve kanolarla gezen turistler, bu bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Derenin buz gibi akan suyu ve eşsiz güzellikleri son yıllarda ziyaretçilerini etkiliyor.

“GÜZELLİĞİNİ YAŞAYIN”

NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabından, ilçedeki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili paylaşım yapması sevinçle karşılandı. NASA'nın Instagram hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notu düşüldü.

DOĞAYLA BAŞBAŞA TATİLİN ADRESİ

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Muğla'nın parlayan yıldızlarından "sakin şehir" Akyaka'nın, son yıllarda mavi bayraklı sahilde güneşlenmek, Gökova Körfezi'nde maviyle yeşilin birbirini sarmaladığı kıyıda gün batımını izlemek, balık tutmak, su sporları yapmak ve orman içinde bisiklet kullanmak isteyen turistlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.