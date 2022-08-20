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  4. Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşlarını kaybetti! İHA muhabirinin canlı yayında sesi titredi

Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşlarını kaybetti! İHA muhabirinin canlı yayında sesi titredi

20.08.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te öğleden önce meydana gelen feci kaza tüm Türkiye'yi sarstı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirirken 22 yaralıdan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 16'ya yükseldi. 2 İHA çalışanının da hayatını kaybettiği kazayı anlatan İHA muhabiri Said Vakkas'ın canlı yayında anlattıkları yürekleri burktu.

Gaziantep'teki katliam gibi kaza kahretti! Başka bir kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin aracıyla başka bir göreve giderken kazayı görüp yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanlarının bulunduğu araca, yolcu otobüsü çarptı. Kaza sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı.

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Kazada yaşamını yitiren İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver

SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can kurtarmaya giderken canlarından oldular: 16 kişi hayatını kaybettiSON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can kurtarmaya giderken canlarından oldular: 16 kişi hayatını kaybetti

"BURASI SAVAŞ ALANI GİBİ"

Canlı yayın bağlantısı gerçekleştirerek kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas canlı yayında şöyle konuştu:

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"Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor.

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"BİR ŞEYLER ANLATABİLMEK ÇOK ZOR"

Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik."

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(İHA)

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trafik kazası Muhabir
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