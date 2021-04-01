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Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu

01.04.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde stajyer avukat, silahla oynayan başka bir avukat arkadaşı tarafından kazara vurularak yaralandı. Yaralanan hukuk fakültesi öğrencisinin, Gaziantep’in ünlü baklavacılarından Coşkun Koçak’ın oğlu olduğu belirtildi.

Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu

Olay, bugün Kadıköy’de bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi stajyer avukat Tolga Koçak, Kadıköy’de buluştukları bir kafeteryada arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı.

GLOCK MARKA TABANCAYI İNCELEMEYE BAŞLADI

Gaziantepli ünlü baklavacı Koçak Baklava’nın sahibi Coşkun Koçak’ın oğlu olduğu öğrenilen genç avukatın arkadaş grubu arasındaki K.S.E. adlı avukat, bu sırada henüz kime ait olduğu bilinmeyen ‘Glock’ marka tabancayı incelemeye başladı.

K.S.E. söz konusu silahı incelerken iddiaya göre tabanca birden ateş aldı. Silahın patlaması ile birlikte hukuk fakültesi öğrencisi Tolga K., göğsüne aldığı kurşunla ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan stajyer avukat ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan genç avukatın hastanede yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ARKADAŞINI VURAN AVUKAT TUTUKLANDI

Arkadaşını kaza ile vurduğu ileri sürülen avukat K.S.E. emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, ifadesinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na çıkarıldığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan K.S.E.’nin emniyette alınan ifadesinde, silahı incelerken şarjörün takılı olmadığını sandığını, namluda kurşun olup olmadığını ise bilmediğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çok yönlü araştırması sürerken, hukuk fakültesi öğrencisi avukatın tedavisine devam edildiği kaydedildi. (İHA)


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İstanbul Kadıköy

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