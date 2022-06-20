Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gazlarını çıkartarak kavanozlarla satan model, ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Gazlarını çıkartarak kavanozlarla satan model, ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

20.06.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Bailey isimli sosyal medya fenomeni, sık sık ünlü isimlerden kendisine tatil teklifleri geldiğini söyledi. Kendisine gönderilen mesajlar arasında mavi tikli olan kişilerin bulunduğunu belirten Bailey, “Hepsini reddettim. Ancak o isimleri görseniz şaşırırsınız” dedi.

Gazlarını çıkartarak kavanozlarla satan model, ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Bailey isimli sosyal medya fenomeni çevresindekilerin desteği sayesinde büyük başarılara imza attığını ailesindeki ilk milyoner olmaya hazırlandığını söyledi. Çocukluğundan beri sosyal medyaya karşı ilgi duyduğunu ifade eden Bailey, “Her zaman bir sosyal medya fenomeni olmaya niyetliydim. Ancak içekapanık yapım nedeniyle buna bir türlü karar veremedim. Sosyal medyada başarılı olanları görmek beni kamçıladı ve bu işe başladım” dedi.

Sosyal medyada popüler oldu! “Erkek arkadaşım yeterince güzel olmadığımı söyleyerek beni reddetti, şimdi modelim”Sosyal medyada popüler oldu! “Erkek arkadaşım yeterince güzel olmadığımı söyleyerek beni reddetti, şimdi modelim”

“SEYAHAT ETMEK İSTİYORUM”

kapak sosyal medya1

Annesinin sosyal medya konusunda kendisini desteklediğini belirten Bailey, kazandığı gelirle seyahat etmek istediğini ve estetik ameliyatları için para biriktirdiğini söyledi. Özellikle sosyal medyada popüler olmasından sonra gazını kavanozlayarak satmaya başlamasının gelirini arttırdığını söyleyen Bailey şimdiden birkaç yere sayehat ettiğini anlattı. Seyahatlerine Amerika Birleşik Devletleri’nin içinde başlayacağını anlatan Bailey, “Daha fazla dışarı çıkmak ve daha fazla içerik etkinliğine gitmek istiyorum. Bu seyahatlerin beni geliştireceğini biliyorum” diye konuştu.

1

Sosyal medyadan kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirten Bailey büyük bir kısmının ise mavi tikli tanınan kişiler olduğunu söyledi. Bailey, “Birçok kez benimle tatile gitmek isteyen kişilerden mesajlar aldım. Mesaj kutumda benimle görüşmek isteyen mavi tikli kişilerin sayısını görseniz şaşırsınız” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa’nın cesur sözleri şaşırttı! “Erkekler kolay ve ucuz...”Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa’nın cesur sözleri şaşırttı! “Erkekler kolay ve ucuz...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”
“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...
Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.