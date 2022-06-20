Gazlarını çıkartarak kavanozlarla satan model, ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Bailey isimli sosyal medya fenomeni çevresindekilerin desteği sayesinde büyük başarılara imza attığını ailesindeki ilk milyoner olmaya hazırlandığını söyledi. Çocukluğundan beri sosyal medyaya karşı ilgi duyduğunu ifade eden Bailey, “Her zaman bir sosyal medya fenomeni olmaya niyetliydim. Ancak içekapanık yapım nedeniyle buna bir türlü karar veremedim. Sosyal medyada başarılı olanları görmek beni kamçıladı ve bu işe başladım” dedi.

“SEYAHAT ETMEK İSTİYORUM”

Annesinin sosyal medya konusunda kendisini desteklediğini belirten Bailey, kazandığı gelirle seyahat etmek istediğini ve estetik ameliyatları için para biriktirdiğini söyledi. Özellikle sosyal medyada popüler olmasından sonra gazını kavanozlayarak satmaya başlamasının gelirini arttırdığını söyleyen Bailey şimdiden birkaç yere sayehat ettiğini anlattı. Seyahatlerine Amerika Birleşik Devletleri’nin içinde başlayacağını anlatan Bailey, “Daha fazla dışarı çıkmak ve daha fazla içerik etkinliğine gitmek istiyorum. Bu seyahatlerin beni geliştireceğini biliyorum” diye konuştu.

Sosyal medyadan kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirten Bailey büyük bir kısmının ise mavi tikli tanınan kişiler olduğunu söyledi. Bailey, “Birçok kez benimle tatile gitmek isteyen kişilerden mesajlar aldım. Mesaj kutumda benimle görüşmek isteyen mavi tikli kişilerin sayısını görseniz şaşırsınız” ifadelerini kullandı.



