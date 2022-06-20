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Sosyal medyada popüler oldu! “Erkek arkadaşım yeterince güzel olmadığımı söyleyerek beni reddetti, şimdi modelim”

20.06.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Kim.decker” adıyla paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı, eski sevgilisinin kendisini çirkin bulduğunu söyleyerek ayrıldığını itiraf etti. TikTok’ta yaptığı paylaşımda eski bir fotoğrafını kullanan Decker, sevgilisinin terk edişinden sonra bambaşka bir kişiye dönüşerek model olduğunu söyledi. Decker’in eski sevgilisine meydan okuduğu paylaşımı bir anda popüler oldu.

TikTok’ta “Kim.decker” kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin yeterince güzel olmadığı için ondan ayrıldığını iddia etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şimdilerde modellik yaptığını gösteren Decker, eski sevgilisine meydan okudu.

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“NE KAYBETTİĞİNE DÖN DE BİR BAK”

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100 binden fazla izlenen gönderisinde Decker, öncesi ve sonrasına ait görseller paylaştı. Gönderisine Decker sevgilisiyle arasında geçen ayrılık konuşmasından, “Yani yeterince çekici olmadığım için mi benden ayrılıyorsun? Evet daha güzel birini bulabileceğimi düşünüyorum” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları Decker’in dönüşümü karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Sosyal medya kullanıcılarının biri Decker’n gönderisine, “Ne kaybettiğine dön de bir bak istedim” yorumunu yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Decker’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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