Sosyal medyada popüler oldu! “Erkek arkadaşım yeterince güzel olmadığımı söyleyerek beni reddetti, şimdi modelim”

TikTok’ta “Kim.decker” kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin yeterince güzel olmadığı için ondan ayrıldığını iddia etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şimdilerde modellik yaptığını gösteren Decker, eski sevgilisine meydan okudu.

“NE KAYBETTİĞİNE DÖN DE BİR BAK”

100 binden fazla izlenen gönderisinde Decker, öncesi ve sonrasına ait görseller paylaştı. Gönderisine Decker sevgilisiyle arasında geçen ayrılık konuşmasından, “Yani yeterince çekici olmadığım için mi benden ayrılıyorsun? Evet daha güzel birini bulabileceğimi düşünüyorum” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Decker’in dönüşümü karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Sosyal medya kullanıcılarının biri Decker’n gönderisine, “Ne kaybettiğine dön de bir bak istedim” yorumunu yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Decker’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



