Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa’nın cesur sözleri şaşırttı! “Erkekler kolay ve ucuz...”

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, Alexandria Morgan'ın "bir erkek elde etmenin hayatta bir amaç olmaması gerektiğini" iddia eden bir videosuna yanıt vermek için kendi hesabından bir paylaşım yaptı. Hayatı boyunca hiçbir erkek tarafından reddedilmediğini ve geri çevrilmediğini ifade eden Khalifa, “Erkekler dünyadaki en kolay varlıklar. Siz iki kadının aynı anda iki erkeği nasıl elde ettiğini düşünüyorsunuz değil mi? Bu aldatmaktan farklı bir şey. Kadınların yeteneği” sözleriyle iddiasını sürdürdü.

“İSTEYİP DE ALAMADIĞIM...”

Kadınların erkeklerle kıyaslığında ilişkiler konusunda daha seçici ve zeki olduğunu belirten Khalifa, “Ben hiçbir zaman uzun süreli bir ilişki yaşamak istemedim. Kaç erkeğin benimle sevgili olmak için peşimden koştuğunu ya da türlü numaralar yaptığını tahmin edebilir misiniz? Benim isteyip de alamadığım tek bir erkek olmadı” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Khalifa’nın paylaşımı konusunda fikir ayrılıkları yaşadı. Kimi kullanıcılar fenomen ismin paylaşımını fazla özgüvenli bulurken kimileri ise güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı. Kısa sürede Khalifa'nın paylaşımı binler yorum ve beğeni toplamayı başardı.



