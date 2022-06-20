Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa’nın cesur sözleri şaşırttı! “Erkekler kolay ve ucuz...”

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa’nın cesur sözleri şaşırttı! “Erkekler kolay ve ucuz...”

20.06.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, hiçbir zaman hayatının merkezine ilişkilerini almadığını dile getirerek aşk hayatına dair cesur bir açıklamada bulundu. Erkeklerin kolay ve ucuz olduğunu söyleyen 29 yaşındaki fenomen isim, kadınların erkekleri istediği zaman elde edebileceğini anlattı.

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa’nın cesur sözleri şaşırttı! “Erkekler kolay ve ucuz...”

Sosyal medya fenomeni Mia Khalifa, Alexandria Morgan'ın "bir erkek elde etmenin hayatta bir amaç olmaması gerektiğini" iddia eden bir videosuna yanıt vermek için kendi hesabından bir paylaşım yaptı. Hayatı boyunca hiçbir erkek tarafından reddedilmediğini ve geri çevrilmediğini ifade eden Khalifa, “Erkekler dünyadaki en kolay varlıklar. Siz iki kadının aynı anda iki erkeği nasıl elde ettiğini düşünüyorsunuz değil mi? Bu aldatmaktan farklı bir şey. Kadınların yeteneği” sözleriyle iddiasını sürdürdü.

Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez’in bir kadınla öpüştüğü görüntüler başına bela oldu! “Tehdit edildimSosyal medya fenomeni Daniella Chavez’in bir kadınla öpüştüğü görüntüler başına bela oldu! “Tehdit edildim"

“İSTEYİP DE ALAMADIĞIM...”

1

Kadınların erkeklerle kıyaslığında ilişkiler konusunda daha seçici ve zeki olduğunu belirten Khalifa, “Ben hiçbir zaman uzun süreli bir ilişki yaşamak istemedim. Kaç erkeğin benimle sevgili olmak için peşimden koştuğunu ya da türlü numaralar yaptığını tahmin edebilir misiniz? Benim isteyip de alamadığım tek bir erkek olmadı” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Khalifa’nın paylaşımı konusunda fikir ayrılıkları yaşadı. Kimi kullanıcılar fenomen ismin paylaşımını fazla özgüvenli bulurken kimileri ise güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı. Kısa sürede Khalifa'nın paylaşımı binler yorum ve beğeni toplamayı başardı.

Ünlü yetişkin filmi yıldızı Mia Khalifa, cinsel organ itirafıyla herkesi şaşırttı! “Bu erkeklerin küçük..Ünlü yetişkin filmi yıldızı Mia Khalifa, cinsel organ itirafıyla herkesi şaşırttı! “Bu erkeklerin küçük..


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtıBikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladıCenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı
“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Sosyal deney dedi! Plajda üstsüz güneşlenince olanlar oldu

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

İlginizi Çekebilir

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.