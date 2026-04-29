Gazze'de çöp krizi: Salgın riski büyüyor!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, bölgede yaşam koşullarını her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Altyapının büyük ölçüde tahrip olması ve ekipman yetersizliği nedeniyle belediye hizmetleri aksarken, özellikle Gazze kentinde çöp toplama faaliyetlerinin durması devasa atık yığınlarının oluşmasına neden oldu.

Yerleşim alanlarının hemen yanında biriken çöpler, hijyen koşullarını ciddi şekilde bozarken, uzmanlar bu durumun başta cilt hastalıkları olmak üzere bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, bölgedeki altyapıyı tamamen tahrip ederken belediye hizmetlerini de durma noktasına getirdi.

Ekipman yetersizliği nedeniyle atık toplama faaliyetlerinin aksaması, Gazze kentinde devasa çöp yığınlarının oluşmasına yol açtı.

Yaşam alanlarının hemen yanı başında biriken çöpler, bölge sakinlerinin sağlığını tehdit.

Uzmanlar ve yerel yetkililer, kontrol edilemeyen bu atıkların başta cilt hastalıkları olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalığın hızla yayılmasına zemin hazırladığı konusunda uyarıyor.



Kaynak: AA