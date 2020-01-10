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  4. Gece yarısı denetimle 53 ton balığa el konuldu

Gece yarısı denetimle 53 ton balığa el konuldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri ortak balıkçı denetimi yaptı - Denetlemelerde ölçümleri yapılan ve yasal boyun altında olduğu tespit edilen, 3 bin 750 kasa istavrit, 31 kasa mezgit, 32 kasa hamsi, 99 kasa kefal, 21 kasa lüfer, 1 kasa ahtapot, 1 kasa vatoz, 2 kasa turna, 30 kg köpekbalığı ve 1 adet yayın balığı olmak üzere toplam yaklaşık 53 ton balığa el konuldu - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca: - "Sürdürülebilir balıkçılık için ve bizden sonraki kuşakların da balık yemesi için ve balıkçılarımızın balıkla uğraşabilmesi için tüketicilerin küçük boyda balık almamalarını, eğer yasal boyun altında balık satan bir yer varsa ALO 174 gıda hattına bildirmelerini rica ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekiplerinin yaptığı ortak denetimde bir teknede su ürünleri ruhsat tezkeresi dolan 2 kişiye 1000'er lira ceza kesilirken, halde yapılan incelemelerde 53 ton balığa el konuldu.

Sarıyer Büyükdere'den dün gece hareket eden İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri, kaçak ve ruhsatsız balık avcılığı denetimine çıktı.

Termal kamera ve özel radarlarla trol avı yapan tekneleri araştıran ekipler, 3 teknede yaptıkları denetlemede balık bulamazken, bir teknede bulunan ve su ürünleri ruhsat tezkeresi dolan 2 kişiye 1000'er lira ceza kesti.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetlemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız denetimlerde 3 tekneye çıktık. Maalesef balık yoktu bu teknelerde. Biz bir tekneye kontrole çıktığımızda balıkçı teknesinin yeşil ruhsatına, çalışanların sarı ruhsatlarına, balıkçı teknelerinin denize elverişlilik belgelerine, mazotla ilgili belgelerine ve seyir defterlerine bakıyoruz. İki teknemizde herhangi bir sorun yoktu fakat bir teknemizde iki kişinin su ürünleri ruhsat tezkeresinin süreleri dolmuştu. Bu kapsamda 1000'er lira idari para cezası uyguladık." diye konuştu.

- "Küçük boy balık almayın"

Balıkların yasal boyda olup olmadıklarını denetlediklerine dikkati çeken Karaca, "Balıkçıların yasal boyda avlanıp avlanmadıkları çok önemli. Bu boy örneğin hamside 9 cm ve istavritte 13 cm. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Sürdürülebilir balıkçılık için ve bizden sonraki kuşakların da balık yemesi için ve balıkçılarımızın da balıkla uğraşabilmesi için tüketicilerin küçük boyda balık almamalarını, eğer yasal boyun altında balık satan bir yer varsa ALO 174 gıda hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Bildirdikleri takdirde biz gerekli denetimi yapıp 15 gün içinde denetimi yapmakla yükümlüyüz." dedi.

Denizde gerçekleşen denetimin ardından İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Beylikdüzü İlçe Emniyet Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde de denetmelerde bulundu.

Denetlemelerde ölçümleri yapılan ve yasal boyun altında olduğu tespit edilen, 3 bin 750 kasa istavrit, 31 kasa mezgit, 32 kasa hamsi, 99 kasa kefal, 21 kasa lüfer, 1 kasa ahtapot, 1 kasa vatoz, 2 kasa turna, 30 kg köpekbalığı ve 1 adet yayın balığı olmak üzere toplam yaklaşık 53 ton balığa el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
balık, balık yasal boy, kaçak avlanma,

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