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  4. Geçen hafta 6.2 milyon dolara satın aldığı sanat eserini afiyetle yedi! Çinli girişimcinin hareketi dünya basınında çok konuşuldu

Geçen hafta 6.2 milyon dolara satın aldığı sanat eserini afiyetle yedi! Çinli girişimcinin hareketi dünya basınında çok konuşuldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.11.2024 11:19
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Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, 6.2 milyon dolara satın aldığı koli bandıyla duvara yapıştırılan muz eserini yedi. Bu muhtemelen bugüne kadar tüketilen en pahalı atıştırmalık oldu. Justin Sun muzu yemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu diğer muzlardan çok daha iyi" dedi.

Geçen hafta 6.2 milyon dolara satın aldığı sanat eserini afiyetle yedi! Çinli girişimcinin hareketi dünya basınında çok konuşuldu

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan "Comedian" adlı sanat eserinin yeni sahibi Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, verdiği söz tuttu. İlginç sanat eserini 6.2 milyon dolara satın alan Sun, Hong Kong’da düzenlediği basın toplantısında dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak tarihe geçen muzu yedi. Justin Sun muzu yemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu bir basın toplantısında yemek de sanat eserinin bir parçası olabilir. Bu diğer muzlardan çok daha iyi" dedi.

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"Comedian" gibi mefhumî sanat eserleriyle NFT sanatı ve kripto paraların temelindeki teknoloji olan blok zinciri sistemiyle benzerlik kuran Sun, "Bu nesnelerin ve fikirlerinin çoğu fiziksel bir şeyin aksine internette var oluyor" ifadesini kullandı. Sun, ayrıca sanat eserinin değerinin gelecekte kripto para gibi daha da yükseleceğini düşündüğünü söyledi.Sun’ın düzenlediği etkinliğe katılanlara hatıra olarak bir muz ve bir koli bandı hediye edildi.

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“Duvara bantlanmış muz” eseri, 21 Kasım’da ABD’nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmıştı. Eseri satın alan Sun, benzersiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu yiyeceğini açıklamıştı.(İHA)

Anahtar Kelimeler:
muz sanat
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