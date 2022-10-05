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Gecenin Ucunda dizisi Macide kimdir, aslen nereli? Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında? Neslihan Atagül'ün eşi kimdir?

05.10.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Gecenin Ucunda, hikayesi ve oyuncularıyla çokça ilgi çekti. Dizide “Macide” karakterine hayat veren Neslihan Atagül'ün ise hayatı ve memleketi gibi konular merak edildi. Peki Gecenin Ucunda dizisi Macide kimdir, aslen nereli? Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında? Neslihan Atagül'ün eşi kimdir? İşte hayatı...

Gecenin Ucunda dizisi Macide kimdir, aslen nereli? Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında? Neslihan Atagül'ün eşi kimdir?

Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini kimin canlandırdığı merak edildi. Neslihan Atagül tarafından canlandırılan karakter yoksul bir ailede büyülmüştür. Peki, Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül kimdir?

GECENİN UCUNDA DİZİSİ MACİDE KİMDİR?

Dizide yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Bu sebeple başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden gitmek istemiştir ve sonrasında hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Atagül'ün annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Fatih Harbiye adlı televizyon dizisi, Araf ve Senden Bana Kalan sinema filmlerindeki oyunculuğu ile tanınmaktadır.

2005 yılında reklam filmi oyunculuğu yapmaya başladı. 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. Aynı yıl İlk Aşk adlı uzun metrajlı filmde oynadı ve bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyan Atagül, 2011-2013 yılları arasında yayımlanan Hayat Devam Ediyor adlı televizyon dizisinde Şirin Bakırcı rolünü canlandırdı. Atagül, 2013-2014 yılları arasında yayımlanan ve Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan Fatih Harbiye adlı aşk ve drama dizisinde, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Kara Sevda adlı dizilerde rol aldı. Fatih Harbiye'deki rol arkadaşı Kadir Doğulu ile Temmuz 2016'da evlendi.

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