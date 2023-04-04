Gecenin Ucunda final ne zaman? Gecenin Ucunda dizisi bitiyor mu? Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den üzücü haber!

Gecenin Ucunda dizisinin final yapıp yapmayacağı dizi severler tarafınca merak ediliyor. Star Tv'nin yeni yapımlarından biri olan Gecenin Ucunda, hem oyuncu ekibi hem de mevzusuyla dikkat çeken dizilerden biri olmuştu. İşte Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'lü Gecenin Ucunda dizisi ile ilgili gelişmeler...

GECENİN UCUNDA DİZİSİ BİTİYOR MU?

Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan Gecenin Ucunda dizisi ile ilgili hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Dizi ile ilgili final kararı alındı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaşmış olduğu, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın kadrosunda yer almış olduğu Gecenin Ucunda final için gün sayıyor. 26 bölüm tasarlandığı öğrenilen Gecenin Ucunda dizisi 26. bölümüyle final meydana getirecek.

GECENİN UCUNDA FİNAL NE ZAMAN?

Bu akşam 23. bölümü ile ekrana gelecek olan Gecenin Ucunda dizisinin 26. bölümde final yapacağı duyuruldu.

Gecenin Ucunda, 25 Nisan Salı akşamı, 26. bölümüyle 20:00'de Star Tv'de son kez ekranlarda yer alacak.



