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Gecenin Ucunda hangi kitaptan uyarlama, uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisinin romanı merak konusu oldu

05.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gecenin Ucunda dizisinin hangi kitaptan uyarlama olduğu merak konusu oldu. Gecenin Ucunda dizisi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Merakla beklenilen dizide sevilen çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu beraber rol alacak. Peki, Gecenin Ucunda dizi hangi kitaptan uyarlama, uyarlama mı?

Gecenin Ucunda hangi kitaptan uyarlama, uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisinin romanı merak konusu oldu

Gecenin Ucunda dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Gecenin Ucunda dizisinin uyarlandığı kitap merak konusu haline geldi. Dizi, Peride Celal’in romanından uyarlama. Gecenin Ucunda Macide’nin hayatını konu ediniyor.

GECENİN UCUNDA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal’in aynı isimli romanından uyarlamadır.Peride Celal’in “Yazdığım en güzel aşk romanı” dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide’nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.
Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor., Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.

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