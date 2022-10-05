Gecenin Ucunda nerede çekiliyor? Gecenin Ucunda dizisi çekim yerleri ile dikkat çekiyor

Gecenin Ucunda dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gecenin Ucunda’nın fragmanında boğaz manzarası görüntüleri dikkat çekti. Dizide Yoksul bir ailede büyüyen Macide’nin başına gelenler anlatılacak.

GECENİN UCUNDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gecenin Ucunda dizisinin çekimleri İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi.

GECENİN UCUNDA DİZİSİ KONUSU

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide’nin hayatı Işık Ailesi’yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet’in ağabeyi Kazım’dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım’ın evli olmasıdır. Macide’nin gelişiyle Işık Ailesi’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

