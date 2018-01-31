Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, 53. yaş gününü kutladı. Oktay Kaynarca'nın doğum gününe ünlü isimler akın etti.. Eski sevgilisi Deniz Çakır'la bir görüntüsü 'yeniden mi?' sorusunu akıllara getirdi.

Gecede Meryem Uzerli, Sanem Özçelik, Deniz Çakır, Olgun Şimşek ve dizideki rol arkadaşları Oktay Kaynarca'yı yalnız bırakmadı.

Doğum günü partisine ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Bir dönem aşk yaşayan sonrasında ise ayrılık kararı alan Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın bu yakınlaşması dikkatlerden kaçmadı.