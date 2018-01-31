MAGAZİN

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

MAGAZİN HABERLERİ | 31.01.2018 14:59 | Son Güncelleme

Eski sevgilisi Deniz Çakır'la Oktay Kaynarca'nın dün geceki görüntüsü 'yeniden mi?' sorusunu akıllara getirdi.

Geceye damga vuran fotoğraf! Deniz Çakır...

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, 53. yaş gününü kutladı. Oktay Kaynarca'nın doğum gününe ünlü isimler akın etti.. Eski sevgilisi Deniz Çakır'la bir görüntüsü 'yeniden mi?' sorusunu akıllara getirdi.

--10734048

Gecede Meryem Uzerli, Sanem Özçelik, Deniz Çakır, Olgun Şimşek ve dizideki rol arkadaşları Oktay Kaynarca'yı yalnız bırakmadı.

Doğum günü partisine ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

--10734046

Bir dönem aşk yaşayan sonrasında ise ayrılık kararı alan Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın bu yakınlaşması dikkatlerden kaçmadı.

--10734044

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz çakır meryem uzerli

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Diva Bülent Ersoy: Servetimi Mehmetçik’e bağışladım

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Eylül Öztürk'ten hayvanlara şiddet ve tacize tepki

Eylül Öztürk'ten hayvanlara şiddet ve tacize tepki

Klip çekimi için Dubai'ye gittiler

Klip çekimi için Dubai'ye gittiler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Burcu Esmersoy göz hastanesinde

Burcu Esmersoy göz hastanesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.