MAGAZİN

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri'nin sevgilisinden dansözlü kutlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 09:28 | Son Güncelleme

Vildan Örnek, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Eski sevgilinin, Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra organize ettiği dansözlü doğum günü partisi, yakın dostları Cengiz Çolak'ın tepkisini çekti.

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri'nin sevgilisinden dansözlü kutlama

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Göktuğ’ rolünü oynayan Arda Öziri (40), geçtiğimiz pazar günü arkadaşı Cengiz Çolak'ın evinde Şampiyonlar Ligi final maçını izledikten sonra evine dönmek üzere 03.00’te motosikletiyle yola çıkmıştı. Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü sapağında 03.30'da kaza yapan Arda Öziri kurtarılamamıştı.

1887331_1_15312033343qBsQ

Arda Öziri'nin ardından 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Vildan Örnek duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Öziri ile birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Örnek, altına şu notu düşmüştü: "Eşim,dostum,arkadaşım,sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan...#ardaöziri"

1887331_2_1531203334EhcQ0

Vildan Örnek, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Eski sevgilinin, Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra organize ettiği dansözlü doğum günü partisi, Cengiz Çolak'ın tepkisini çekti. Öziri’nin 40’ının bitmesinin hemen ardından Örnek’in arkadaşlarıyla dansözlü organizasyon yapması dikkat çekti.

1887331_3_1531203334ioTQl

Parti fotoğraflarını sayfasında paylaşan Çolak, altına şu notu düştü:

"Bu fotoğrafta gördükleriniz Arda'nın kız arkadaşı ve en yakın gördüğü dostları... Ben bu adamın kırkının duasını dün yapmışken, maalesef sevgilisi çalgılı doğum gününü kutluyor. Vildancığım! her sene doğum günün oluyor, bari biraz daha sade yapsaydın. Olan gerçekten ölene oluyormuş. Hepinize yazıklar olsun. Hepinizi siliyorum, hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım ömrünüz uzun olur"

1887331_4_15312034907Gwgr

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vildan Örnek Arda Öziri dansözlü parti

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

İlginizi Çekebilir

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tescilli güzel Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşım

Tescilli güzel Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşım

Fatih Terim yazlığını Mehmet Okur'a kiraya verdi

Fatih Terim yazlığını Mehmet Okur'a kiraya verdi

Mustafa Sandal ve Gökhan Türkmen'in tekne kazası geçirdi!

Mustafa Sandal ve Gökhan Türkmen'in tekne kazası geçirdi!

Beştepe'deki törene katılan ünlüler

Beştepe'deki törene katılan ünlüler

Hakan Hatipoğlu Survivor'ın yorgunluğunu böyle atıyor!

Hakan Hatipoğlu Survivor'ın yorgunluğunu böyle atıyor!

Işıl Reçber bikinili pozlarını paylaştı

Işıl Reçber bikinili pozlarını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.