Gel Konuşalım’dan ayrılan Seda Akgül hangi programa başlayacak?

“Seda Akgül TV8’den ayrıldı! Akgül’ün önümüzdeki sezonda Kanal D’de yayınlanması beklenen yeni bir programda yer alacağı ve bu programla yaptığı yeni anlaşma nedeniyle Gel Konuşalım isimli programdan ayrıldı!

Medyatava’da yer alan habere göre başarılı sunucu Kanal D’nin yeni programı 4 Kadın’da yer alacak.

SEDA AKGÜL TV8’DEN AYRILDI!

Seda Akgül, Gel Konuşalım programının canlı yayınında yaptığı açıklama ile TV8’den ayrıldığını doğruladı. Açıklamasında “Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullanan Akgül, yeni projesiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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DİĞER İSİM HANDE ATAİZİ Mİ?

Medyatava’da yer alan bilgilere göre Seda Akgül önümüzdeki günlerde Kanal D ekranlarında başlayacak olan “4 Kadın” isimli programla anlaştı. 13 Ağustos 2018 günü başlaması beklenen programda Akgül’le birlikte yer alacak bir diğer ismin ise Hande Ataizi olduğu öne sürüldü.



