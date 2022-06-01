Geleceğe Dönüş'ün unutulmaz "zaman makinesi" geri döndü! İşte ikonik aracın yeni hali: DeLorean Alpha 5

DeLorean DMC-12 modeli, Geleceğe Dönüş (Back to the Future) filmlerinde zaman makinesi olarak kullanılmıştı. 1981-1982 üretimi spor otomobil, filmlerde yer almasıyla dünya çapında bir ün kazanmıştı. Bir neslin bir gün sahip olma umudu taşıdığı DeLorean DMC-12 günümüzde ise yenilendi.

DELOREAN EFSANESİ ALPHA 5 İLE GERİ GELDİ! İŞTE GÖRÜNTÜLERİ

DeLorean adını tamamen elektrikli bir biçimde geri getirmek isteyen DeLorean Motor Company, Alpha 5 isimli elektrikli aracının ilk görüntülerini yayınladı.

Geleceğe Dönüş'teki DeLorean'ın görünümüne mümkün olduğunca sadık kalan Alpha 5, ikonik martı kanat kapılarla birlikte geliyor ve km/s hıza yaklaşık 2,99 saniyede ulaşabiliyor. Modern çizgilere de sahip olan otomobil, iki yerine dört koltuk sunuyor.

Alpha 5'in "Base Performance Model" olarak adlandırılan modelinin 300 mil menzil ve 249 km/s maksimum hız sunan 100 kWh pil ile geleceği aktarılıyor. Fiyatlandırma hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil.

Alpha 5'in arkasındaki şirketin aslında orijinal DeLorean araçlarının arkasındaki şirket olmadığını belirtmekte fayda var. Bu şirket 1982'de feshedildi. Teksas merkezli bir şirket DeLorean markasının haklarını satın aldı ve Alpha 5 projesi böyle doğmuş oldu.

DeLorean, Alpha 5'i 21 Ağustos'ta tüm ayrıntılarıyla tanıtacak.

