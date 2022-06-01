HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Geleceğe Dönüş'ün unutulmaz "zaman makinesi" geri döndü! İşte ikonik aracın yeni hali: DeLorean Alpha 5

Geleceğe Dönüş'ün unutulmaz "zaman makinesi" geri döndü! İşte ikonik aracın yeni hali: DeLorean Alpha 5

01.06.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleceğe Dönüş (Back to the Future) filminin efsane modeli DeLorean DMC-12 geri döndü. DeLorean Motor Company, DeLorean'ı tamamen elektrikli olarak geri getirdi. Alpha 5 isimli elektrikli aracın ilk görüntüleri yayınlandı.

Geleceğe Dönüş'ün unutulmaz "zaman makinesi" geri döndü! İşte ikonik aracın yeni hali: DeLorean Alpha 5

DeLorean DMC-12 modeli, Geleceğe Dönüş (Back to the Future) filmlerinde zaman makinesi olarak kullanılmıştı. 1981-1982 üretimi spor otomobil, filmlerde yer almasıyla dünya çapında bir ün kazanmıştı. Bir neslin bir gün sahip olma umudu taşıdığı DeLorean DMC-12 günümüzde ise yenilendi.

delorean dmc

DELOREAN EFSANESİ ALPHA 5 İLE GERİ GELDİ! İŞTE GÖRÜNTÜLERİ

DeLorean adını tamamen elektrikli bir biçimde geri getirmek isteyen DeLorean Motor Company, Alpha 5 isimli elektrikli aracının ilk görüntülerini yayınladı.

Delorean-1

Geleceğe Dönüş'teki DeLorean'ın görünümüne mümkün olduğunca sadık kalan Alpha 5, ikonik martı kanat kapılarla birlikte geliyor ve km/s hıza yaklaşık 2,99 saniyede ulaşabiliyor. Modern çizgilere de sahip olan otomobil, iki yerine dört koltuk sunuyor.

Geleceğe Dönüş filminden 35 yıl sonra ortaya çıkan akıllara durgunluk veren ayrıntıGeleceğe Dönüş filminden 35 yıl sonra ortaya çıkan akıllara durgunluk veren ayrıntı

Delorean-2

Alpha 5'in "Base Performance Model" olarak adlandırılan modelinin 300 mil menzil ve 249 km/s maksimum hız sunan 100 kWh pil ile geleceği aktarılıyor. Fiyatlandırma hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil.

Alpha 5'in arkasındaki şirketin aslında orijinal DeLorean araçlarının arkasındaki şirket olmadığını belirtmekte fayda var. Bu şirket 1982'de feshedildi. Teksas merkezli bir şirket DeLorean markasının haklarını satın aldı ve Alpha 5 projesi böyle doğmuş oldu.

DeLorean, Alpha 5'i 21 Ağustos'ta tüm ayrıntılarıyla tanıtacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı, sürücünün sözleri şoke ettiBüyük panik! Seyir halindeyken alev aldı, sürücünün sözleri şoke etti
Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü! Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!
Köprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurduKöprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Türk erkeklerinin yüzde 31’i bu yüzden ölüyor!

Ayrıldığı sevgilisi öyle bir şey yaptı ki...

Ayrıldığı sevgilisi öyle bir şey yaptı ki...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.