Geleceğin yıldızları Antalya'da! Football Federations Cup U16 yine Türkiye'de

Football Federations Cup U16 Türkiye’de yeniden düzenleniyor! Avrupa’nın en yetenekli genç futbolcularını bir araya getiren Football Federations Cup U16, bu yıl Antalya'da yeniden gerçekleştirilecek. 27 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanacak turnuvada Türkiye, Portekiz, İngiltere ve Galler U16 takımları kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Orange Veins, Scoutium ve Emir Hotels iş birliğiyle düzenlenen Football Federations Cup, genç futbolcuların uluslararası arenada kendilerini gösterebilecekleri en önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ronaldo'nun Oğlu Türkiye'ye Geliyor

Bu yıl Football Federations Cup'a damga vuracak en dikkat çekici gelişmelerden biri ise, Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr.’ın ilk kez Portekiz U16 Milli Takımı’na davet edilmesi oldu.

Portekiz’in efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr., babasıyla aynı milli formayı giyme hayaline bir adım daha yaklaştı.

Portekiz U15 Takımı ile gösterdiği 4 maçta 2 gollük performansın ardından U16 Takımı'na seçinen Cristiano Ronaldo Jr., Al Nassr Akademisi'nde forma giyerken, ülkesinin kadrosunda Portekiz dışında forma giyen iki futbolcudan biri konumunda bulunuyor.

Geçmişten Günümüze Yıldızlar

Avrupa futbolunda birçok genç yıldız daha önce Football Federations Cup'ta sahne aldı.

Geçtiğimiz dönemlerde turnuvada forma giyen Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Max Dowman, Rio Ngumoha, Gilberto Mora, Antonio Nusa, Walle Egeli, Antoni Milambo ve Ezechiel Banzuzi gibi yıldızlar bugün ülkelerinin en umut vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor.

Bu yıl da Antalya'da boy gösterecek genç futbolcular da ilerleyen dönemde ülkelerini büyük turnuvalarda temsil etme yolunda önemli bir adım atacak.

Maç takvimi ise şöyle:

30 Ekim
12:00 — İngiltere - Galler
16:00 — Türkiye - Portekiz

1 Kasım
12:00 — Portekiz - Galler
16:00 — Türkiye - İngiltere

4 Kasım
12:00 — İngiltere - Portekiz
16:00 — Galler - Türkiye

