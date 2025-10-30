Geleceğin yıldızları Antalya'da! Football Federations Cup U16 yine Türkiye'de

Orange Veins, Scoutium ve Emir Hotels iş birliğiyle düzenlenen Football Federations Cup, genç futbolcuların uluslararası arenada kendilerini gösterebilecekleri en önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ronaldo'nun Oğlu Türkiye'ye Geliyor



Bu yıl Football Federations Cup'a damga vuracak en dikkat çekici gelişmelerden biri ise, Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr.’ın ilk kez Portekiz U16 Milli Takımı’na davet edilmesi oldu.

Portekiz’in efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr., babasıyla aynı milli formayı giyme hayaline bir adım daha yaklaştı.

Portekiz U15 Takımı ile gösterdiği 4 maçta 2 gollük performansın ardından U16 Takımı'na seçinen Cristiano Ronaldo Jr., Al Nassr Akademisi'nde forma giyerken, ülkesinin kadrosunda Portekiz dışında forma giyen iki futbolcudan biri konumunda bulunuyor.

Geçmişten Günümüze Yıldızlar



Avrupa futbolunda birçok genç yıldız daha önce Football Federations Cup'ta sahne aldı.

Geçtiğimiz dönemlerde turnuvada forma giyen Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Max Dowman, Rio Ngumoha, Gilberto Mora, Antonio Nusa, Walle Egeli, Antoni Milambo ve Ezechiel Banzuzi gibi yıldızlar bugün ülkelerinin en umut vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor.

Bu yıl da Antalya'da boy gösterecek genç futbolcular da ilerleyen dönemde ülkelerini büyük turnuvalarda temsil etme yolunda önemli bir adım atacak.

Maç takvimi ise şöyle:



30 Ekim

12:00 — İngiltere - Galler

16:00 — Türkiye - Portekiz

1 Kasım

12:00 — Portekiz - Galler

16:00 — Türkiye - İngiltere

4 Kasım

12:00 — İngiltere - Portekiz

16:00 — Galler - Türkiye