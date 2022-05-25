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Gelenek bozulmadı! Apple, iOS 15.5'i beğenmeyenler için iOS 15.4.1'in yolunu kapadı: Artık mümkün değil

25.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 15.5'i 16 Mayıs'ta kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şirket, iOS 15.5'in ardından ise mart ayında çıkan iOS 15.4.1'i imzalamayı durdurdu. iOS 15.4.1 artık imzalanmadığından, iOS 15.5'i yükledikten sonra iOS 15.4.1'e geri dönmek artık mümkün değil.

Gelenek bozulmadı! Apple, iOS 15.5'i beğenmeyenler için iOS 15.4.1'in yolunu kapadı: Artık mümkün değil

iOS 15.4.1 güncellemesi özellikle iOS 15.4 sonrası pil sorunu yaşayan kullanıcılar için çıkarılmıştı. Çünkü güncelleme, iPhone'un pilinin daha hızlı bitmesine neden olabilecek bir sorunu ele alan bir güncellemeydi. Ancak iOS 15.5 sürümünün kullanıcılara sunulmasının ardından iOS 15.4.1'e geri dönmenin yolu kapandı.

iOS 15.4.1'İ İMZALAMAYI DURDURDU

iOS 15.5'i 16 Mayıs'ta piyasaya süren Apple, mart ayı sonlarında çıkan iOS 15.4.1'i imzalamayı artık durdurdu. Bu, iOS 15.5 güncellemesine geçen iPhone sahiplerinin artık iOS 15.4.1'e geri dönemeyeceği anlamına geliyor.

iPhone

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APPLE BUNU GELENEK HALİNE GETİRDİ

Apple, tüketicilerin işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek için böyle adımlar atıyor. Şirket, yeni sürümler çıktıktan sonra yazılım güncellemelerinin eski sürümlerini imzalamayı rutin olarak durduruyor. Bu artık adeta bir gelenek haline gelmiş durumda. Bu nedenle iOS 15.4.1'in artık imzalanmaması pek çok kullanıcıyı şaşırtmıyor.

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