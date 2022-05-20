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Bu tarihi kaydedin! iPhone 14'ün ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı: Fiyatını da verdiler

20.05.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen iPhone 14'ün çıkış tarihi daha Apple açıklamadan belli olmuş olabilir. Yurt dışındaki bir internet sitesi, Apple'ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun tanıtım tarihini tahmin ettiğini iddia etti. Ayrıca iPhone 14'ün fiyatını da paylaştı. Peki siteye göre, iPhone 14 ne zaman tanıtılacak, iPhone 14'ün fiyatı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Bu tarihi kaydedin! iPhone 14'ün ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı: Fiyatını da verdiler

Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda Apple hayranı iPhone 14'ü bekliyor. Bugüne dek iPhone 14 serisinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağını duyduk. iPhone 14'ün tasarımı ve iPhone 14'ün özelliklerine dair birçok sızıntı da geldi. Ancak şimdi iPhone 14'ün çıkış tarihi için ilginç bir iddia var.

IPHONE 14 NE ZAMAN TANITILACAK? İŞTE IPHONE 14'ÜN TANITIM TARİHİ

Apple haberleri paylaşan bir internet sitesi olan iDropNews, Apple'ın iPhone 14 olarak bilinen bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun 13 Eylül'de tanıtılacağını öne sürdü. Kendi kaynaklarından alıntı yapan site, Apple'ın 13 Eylül için planladığı bir şey olduğunu söyledi.

Apple genellikle yeni iPhone modellerini eylül ayının ortasındaki salı gününde tanıtıyor. 13 Eylül de salı gününe denk geldiği için olası bir tarih olarak göze çarpıyor.

Apple iPhone

Apple, henüz iPhone 14'ün çıkış tarihini paylaşmadı, söz konusu iddiayı doğrulamadı veya reddetmedi.

Apple'ın bu yılki etkinliği çevrimiçi mi yoksa yüz yüze mi mi yapacağı ise belirsizliğini koruyan bir konu.

IPHONE 14'ÜN FİYATINI DA PAYLAŞTILAR

Rapor, iPhone 14'ün 799 dolar ve iPhone 14 Max'in 899 dolar fiyat etiketine sahip olarak "hayal kırıklığı yaratacağını", iPhone 14'ün "iPhone 13 ile aynı görüneceğini" öne sürüyor. 128 GB'tan başlayacaklar ve çeşitli renklerde gelecekler.

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Raporda "gerçek bir oyun değiştirici" olarak nitelendirilen Pro ve Pro Max modelleri hakkında da bilgi verildi. Rapora göre, Pro modellerde yeni 48MP sensör sayesinde kamera sistemi çok daha iyi hale getirilecek. Çentik, hap ve delik sistemi ile değiştirilecek ve ekran da daha parlak olacak. "A16 Pro" olarak adlandırılsa da A16 çipine sahip olacak.

İddialara göre Apple, iPhone 14 Pro'nun fiyatını 1099 dolara yükseltmeyi planlıyor. iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ise 1199 dolardan başlayacak.

Apple'ın eylül ayında iPhone 14 ailesi ile birlikte AirPods Pro 2, yeni Apple Watch modelleri ve yeni Mac modellerini tanıtma olasılığı da var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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