Geleneksel El Sanatları mezunları ne iş yapar? Geleneksel El Sanatları bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır

Ortaçağdan günümüze kadar el sanatlarının izleri görülmektedir. Geleneksel El Sanatları birçok gelenekten izler taşıyan ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir sanat dalıdır. Giysi, takı, aksesuar, ayakkabı ve dekor eşyaları başlıca el sanatları ürünleridir. El sanatları, sadece ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesi olarak değerlendirilmez. Aynı zamanda aynı topraklarda yaşamış olan nesillerin birbirlerine aktardığı kültürel miraslardır. Bu mirasların nesilden nesle aktarılması sırasında günün modern teknikler sayesinde değerlerin geliştirilmesi de sağlanır.

Geleneksel El Sanatları bölümü bu alanın kapsamlarını genişletmek için çalışmalar yapar. Halıcılık, kilimcilik, çinicilik ve ağaç işçiliği gibi çalışmalar geleneksel el sanatlarının başlıca konularındandır. Ülke kültürünün önemli bir parçası olan sanat eserlerinin üretiminde devamlılığı sağlayan Geleneksel El Sanatları bölümü, bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Geleneksel El Sanatları mezunları iş imkanları ile dikkat çeker.

Bu bölümden mezun olan kişiler, el sanatları tasarımcısı olarak kariyer yolculuğuna başlayabilir. Takı tasarım atölyeleri, halk eğitim merkezleri mezunların başlıca çalışma alanları arasında yer alır.

Geleneksel El Sanatları bölümü nedir?

Geleneksel El Sanatları Bölümü’nde eğitim almak isteyen öğrencilerin sanatsal faaliyetlere ilgili duyması ve bu alanda yetenekli olmaları çok önemlidir. Yeteneklerini geliştirebilecekleri bu bölümde yaşamları boyunca kültürel değerlere katkıda bulunacak ürünler üretebilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler, kurumlara bağlı olarak çalışabileceği gibi kendi işlerini de yapabilirler. Bu bölümde eğitim alan öğrencilere, çeşitli geleneksel kültür ve sanat dalları ile ilgili uygulamalı eğitimler sunulur.

Geleneksel El Sanatları Bölümü; el becerisini geliştirmiş, el ve göz koordinasyonu yüksek, sanatsal bakış açısına sahip, yaratıcı ve sabırlı öğrencilerin yetiştirilmesini temel amaç olarak belirlemiştir.

Ülkemizin kültürel mirası oldukça zengindir. Bu kültürel mirasların ortaya çıkardığı geleneksel el sanatları ürünlerinin bir meslek dalı halinde devam ettirilmesi, Geleneksel El Sanatları Bölümünün eğitim sürecinin önemli konusudur.

Geleneksel El Sanatları bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Geleneksel El Sanatları Bölümü bir Meslek Yüksek Okulu bölümüdür. Bölümde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilir. Bu bölümde öğrencilere uygulamalı dersler verilir. Böylece gelecek kariyerlerine hazırlık yapmaları sağlanır. Bölümün sunduğu teorik dersler de el sanatları hakkında geniş çaplı bilgiler sunar. Geleneksel El Sanatları Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bir bölümdür. Bu bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin el işi ile ilgili çeşitli alanlarda yeteneklerinin olması önemlidir.

Önlisans programını başarıyla tamamlayan kişiler, Geleneksel El Sanatları ön lisans diploması almaya hak kazanır. Bölümden mezun olan kişiler, Geleneksel El Sanatları Teknikeri unvanı alır. Bu bölümden mezun olan kişiler, Dikey Geçiş Sınavı’na girebilir ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir.

Geleneksel El Sanatları bölümü dersleri Nelerdir?

Geleneksel El Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, teorik ve uygulamalı birçok dersten sorumlu tutulur. Bu dersleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Deri Aksesuar Tasarımı,

Kitre Bebek Uygulamaları,

Kuyumculuk Teknikleri,

Gölge Oyunu Figürleri,

El Sanatlarında Motif ve Kompozisyon,

Şapka Tasarım İlkeleri,

Hazır Gereçlerle Süsleme Teknikleri,

Endüstriyel Nakış Uygulamaları,

Bilgisayar Destekli Beyaz İş Tasarımı,

Mitoloji ve İkonografi,

Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

Geleneksel El Sanatları mezunları ne iş yapar?

Geleneksel el sanatları bölümü gelenek haline gelmiş olan bölümlerden biridir. Bu bölüm ülkemizin kültürünün parçası olan sanat eserlerinin üretimlerinin devamlılığını sağlamak üzere öğrenciler yetiştirir. Geleneksel el sanatları bölümü, bu kültürlerin nesillerden nesillere aktarılmasını da sağlamakta yol göstericidir. Bu bölümde kilim motifleri, halı desenleri, çeşitli müzik aleti işçiliklerine de yer verilir. Günümüzde bu alanda herkesin hayran kaldığı işçilikler ortaya çıkar.

Geleneksel El Sanatları mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça geniştir. Eğitmenlik, danışmanlık, tasarımcılık, desen danışmanlığı ya da sanat danışmanlığı başlıca görev tanımlarıdır. Ayrıca mezunlar, isterlerse kariyerlerine akademisyen olarak devam edebilir. Geleneksel el sanatları bölümü mezunları, kendi atölyelerinde kendi işlerini yapabilir. Mezunlar isterse kendi özel atölyelerini açabilir. Bu nedenle Geleneksel El Sanatları mezunlarının kamuda iş olanakları olduğu gibi özel sektörde de oldukça geniş iş imkanları bulunur.

Geleneksel El Sanatları mezunları nerelerde çalışır?

Geleneksel el sanatları bölümü mezunları kültürel miraslarımıza katkısı olan kişilerdir. Mesleki kariyerlerine bu birikimleri gelecek nesillere aktarmak üzere devam edebilirler. Kendi atölyelerini açarak birçok kişinin de kültürel miraslara katkıda bulunmalarına destek verirler. Geleneksel el sanatları bölümü mezunlarının sıklıklar yer aldığı çalışma alanlarına bir göz gezdirelim.

Giyim Firmalarında,

Takı Tasarım Atölyelerinde,

Moda Merkezlerinde,

Halk Eğitim Merkezlerinde,

Mankenlik Ajanslarında görmeye alışkın olduğumuz mezunlar iş bulma konusunda zorluk yaşamazlar.

Geleneksel el sanatları bölümü mezunları eğitmen, danışman ya da tasarımcı olarak çalışmalarını sürdürebilir. Birçok mezun desen danışmanı, sanat danışmanı gibi unvanlarla kendilerine çalışma olanı bulabilir. Bazı mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans eğitimine devam eder ve kariyerlerine akademik alanda devam ederler.

Geleneksel el sanatları bölümü mezunları herhangi bir yere bağımlı olmak zorunda değildir. Kendi özel atölyelerini de açabilirler. Kendi ticarethanelerine de sahip olabilecek mezunlar, ürettikleri ürünler ile hem kültürel mirasa hem de ülke ekonomisine katkıda bulunabilir.



