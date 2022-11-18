Gelin adayı Hanife Esra Erol'u izlerken öfkelenip küfür etti! "Bitmedi o...spular..."

İzdivaç programlarıyla tanınan ve fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz'la evlenmişti. Bir dargın bir barışık ilerleyen evliliklerinde yaşadıklarını sık sık paylaşan gelin adayı son olarak bir hayat kadınının eşine mesaj attığını açıklayarak küfürler etmişti.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Hanife Gürdal son olarak Esra Erol izlerken yayın açtı. Esra Erol'da Kadir ile Kezban'ın boşanma konusu işlenirken elinde yarım ekmek kokoreçle çekim yapan gelin adayı herkesi şoke etti.

Gelin adayı Hanife "Kokoreç eşliğinde Esra Erol izliyorum. Bitmiyor bu o..spular bitmiyor" diyerek ağzını bozdu.



