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  4. Gelin adayı Hanife Esra Erol'u izlerken öfkelenip küfür etti! "Bitmedi o...spular..."

Gelin adayı Hanife Esra Erol'u izlerken öfkelenip küfür etti! "Bitmedi o...spular..."

18.11.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı izdivaç programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal geçtiğimiz hafta kocasına mesaj atan hayat kadınını ifşa ederek küfürler savurmuştu. Hanife bu sefer de Esra Erol'u izlerken ağzını bozdu ve şoke eden bir tepki verdi.

İzdivaç programlarıyla tanınan ve fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz'la evlenmişti. Bir dargın bir barışık ilerleyen evliliklerinde yaşadıklarını sık sık paylaşan gelin adayı son olarak bir hayat kadınının eşine mesaj attığını açıklayarak küfürler etmişti.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Hanife Gürdal son olarak Esra Erol izlerken yayın açtı. Esra Erol'da Kadir ile Kezban'ın boşanma konusu işlenirken elinde yarım ekmek kokoreçle çekim yapan gelin adayı herkesi şoke etti.

Başörtüsü sitemi! Sinirlenip ağzını bozdu! Başörtüsü sitemi! Sinirlenip ağzını bozdu!

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Gelin adayı Hanife "Kokoreç eşliğinde Esra Erol izliyorum. Bitmiyor bu o..spular bitmiyor" diyerek ağzını bozdu.

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Esra Erol Hanife Gürdal

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