Gelin adayı Naz Mila itiraf etti: İlişkide önceliğim maddiyat...

İzdivaç programıyla tanınan gelin adaylarından Naz Mila sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sık sık paylaşım yapan ve bu iddialı paylaşımlarıyla da konuşulan Mila son olarak takipçisinden gelen bir soruya yanıt verdi.

Gelen bir mesajı paylaşan Naz Mila "Birini çok seviyorsun ama parası yok. O zaman ne yapacaksın" diyen takipçisine samimi bir yanıt verdi.

Eski gelin adayı Naz Mila soruya yanıtında "Valla sevemiyorum belki inanmıyorsunuz ama parası olmayanı sevemiyorum veya cimri veya para harcamayan erkeği sevemiyorum" dedi.

"Sevmiş olsam da bir hayrı yoksa o erkeğin bana mantığım kalbimi bastırıyor" diyen Naz Mila "Maddiyat önceliğim" itirafıyla dikkat çekti.

