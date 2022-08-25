Gelin adayı Naz Mila'nın dikkat çeken tarzı! Göğüs çatalı detayı

Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu filminde rol alarak oyunculuğa adım atan Naz Mila daha sonra da “Gaddar: Kanlı Sular" filminde yer almıştı. İi arkadaşın Ege kıyılarında teknede yaşadığı gerilim ve aksiyon dolu anların anlatıldığı filmde yer alan eski gelin adayı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında ünlenen Naz Mila son olarak pembe takımıyla dikkat çekti. Tatil pozlarıyla konuşulan Mila pembe takımının içine dantelli bir sütyen tercih etti.

Mila'nın çiçekli sütyeni kadar göğüs çatalından sarkan takısı da dikkat çekti. İddialı tarzıyla her daim hayranlarından tam not almayı başaran eski gelin adayına beğeni yağdı.



