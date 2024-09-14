Gelin adayı Solmaz Çiros'dan Armağan Çağlayan hakkında olay iddia!

Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kıvrak roman danslarıyla viral olan ve evlilik programlarının yasaklanmasının ardından düğünlerde ortaya çıkan fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, uzuzn bir aranın ardından Gelin Görümce isimli televizyon programında görünmüştü.

Televizyona dönüş yapsa da düğün ve mekanlarda sahne almaya devam eden Solmaz Çiros, ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çiros, Armağan Çağlayan'la ilgili olay bir iddia ortaya attı.

"BENİMLE NE ALIP VEREMEDİĞİNİZ VAR?"

Solmaz, "Moralim çok bozuk. Ben alnımın akıyla kazandığım ekmeğimin peşindeyken birileri benim yoluma taş koyuyormuş. Ne istiyorsunuz benim helal paramdan? Benimle derdiniz ne?" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ın organizatörünü aradığını iddia eden Solmaz, "Bu sözlerim Armağan Çağlayan size. Siz ne istediniz benim ekmeğimden. Gidecek olduğum organizatörü arayıp 'Solmaz sahneye çıkmasın.' diyen siz misiniz? Benimle ne alıp veremediğiniz var.Lütfen kimse kimsenin ekmeğine karışmasın." dedi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN PROGRAMINI TERK ETMİŞTİ!

Yıllar önce Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına davet edilen Solmaz, yine sosyal medya hesabında programı terk ettiğini açıklamıştı. Solmaz, "Biliyorsunuz ki Armağan Çağlayan beni programına davet etti. Ben de kabul ettim. Tam girdik içeriye, Armağan Bey içeride oturuyordu. Kendisine ‘merhaba’ demek istedim. Kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi. Selam bile vermedi. Kusura bakmasın ama o da etten kemikten… Ben şoka girdim. Televizyon programlarına çıktığımda beni dört dörtlük ağırlıyorlar. Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Kendine öyle bir strateji yaratmaya çalıştı. Beni beğenmedi ya da bilmiyorum. Beni beğenmediysen programına neden çağırıyorsun. Çok kırıldım" sözleriyle Çağlayan'a tepki göstermişti.