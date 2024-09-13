Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Gelin adayı Solmaz Çiros yarışma programında ortaya çıktı!

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kıvrak danslarıyla gündemden düşmeyen Solmaz Çiros, evlilik programlarının yasaklanmasıyla bir süredir televizyon programlarında görünmemişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve düğünlerde sahne alan Solmaz, uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara çıktı.

Aldığı kilolarla da zaman zaman gündem olan fenomen isim, Fatih Ürek ile Gelin Görümce isimli programa yarışmacı olarak katıldı. Evli olmayan Solmaz, yarışmaya görümcesi olduğu belirtilen Zehra isimli bir kadınla dahil oldu. Roman dansıyla yarışmaya giriş yapan fenomen isim, yemek konusunda da iddialı olduğunu söyledi.

ESRA EROL CEMİLE DE AYNI PROGRAMDA!

Aynı zamanda Gelin Görümce isimli yarışmaya, Esra Erol'da programında sinirli tavırlarıyla viral olan Cemile de katıldı. Yayınlanan fragmanda daha ilk günden Cemile ve Solmaz birbirine girdi. "Onun yüzünden yemeğimi yapamadım" diyen Solmaz, Cemile'yi çıldırttı. Cemile, Solmaz'a bağırarak tepki gösterdi.

EVSİZ KALMIŞTI

Cemile geçtiğimiz günlerde ev sahibiyle sorunlar yaşadığını anlatmıştı. "Fırın çalışmadı, ben de servisi aradım. Adam geldi fırına baktı. Adam çıkarken ev sahibi gördü, aklına şeytanlık geldi. İftira atmaya kalktı. Ben de gittim bunu şikayet ettim. Beni haklı buldular. Ben eve tamirci çağıramaz mıyım? Evinden çıkarmak için bahane uydurdu." demişti. Evsiz kalan Cemile TikTok'ta yardım çağrısında bulunmuştu.