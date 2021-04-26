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Gelin adayı Solmaz Çiros kalça dansı yaptı

26.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı evlilik programıyla adını duyurduktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Solmaz Çiros kalça dansıyla olay oldu.

Seda Sayan'ın bir dönem sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programıyla ünlenen Solmaz Çiros sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Çiros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay oluyor. Evlilik programlarında aradığı aşkı bulamayan Çiros, sahip olduğu tanınırlığın ardından şarkıcı oldu.

Solmaz Çiros, aldığı kilolarla da bir dönem gündem olurken son olarak da yaptığı kalça dansıyla dikkat çekti. Çiros'un dans videosu çoğu takipçisinin hoşuna gitmezken bazı takipçiler ise bu halini beğendi.


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