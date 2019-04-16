Gelin adayı Solmaz'ın eski aşkı Kaan'dan şoke eden itiraflar!

Bir döneme damga vuran evlilik programları hakkında o dönem yarışmacı olanların çıkıp itirafta bulunması malum artık moda... Şimdi de sırada Gelin adayı Solmaz'ın eski aşkı Kaan'ın itirafları var...

Kaan, yaşadıklarının gerçek olmadığını ve programdaki herkesin birer televizyon figürü olduğunu üstü kapalı bir şekilde de olsa itiraf etti.

Solmaz hakkındaki sorulara da kaçamak cevaplar veren Kaan Güvenilir'in canlı yayındaki itirafları herkesi çok şaşırttı!

İşte Kaan Güvenilir'in açıklamaları:

"Evlilik programında amcam benim program organizatörüydü. Beni sürekli çağırıyordu ama benim o sıralar bir ilişkim olduğu için gitmiyordum.

Daha sonra ayrılınca sevgilimden ben de gittim. Gidiş o gidiş, orada kaldım.

Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Sonucu güzel olunca mükemmel, kötü olunca da tecrübe oluyor.

Reality Show ya da gerçek diyemem. Dersem yediğim kaba pislemiş olurum. Evlilik programı sayesinde bir kitle kazandım sonuç olarak. Hayatın hep olumlu yönlerine bakıyorum ben.

Solmaz konusuna gelince benim için geçmiş geçmiştir. Ne desem şimdi programa çıkacak söylediğim şeyler. Kaderde olan şeyler yaşandı diyelim.

Yaşanması gerekenler yaşanıyor. Aşkımız hakkında gerçekti değildi demek istemiyorum ama yaşandı bitti diyebilirim. Siz zaten çok zeki insanlarsınız anlarsınız ne olduğunu."

