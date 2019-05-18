Gelin Evi'nde bir ilk!

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Joker Yapım'ın üstlendiği Gelin Evi yarışması, şu sıralar "All Star" bölümleriyle karşımızda.

Ebru, Nurdan, Gülşah, Seda ve Burcu hanımın ilk bölüm yarışmacıları olduğu Gelin Evi All Star'ın dünkü bölümünde önemli bir jeste tanıklık ettik. Yarışmacılardan Burcu Gelin, kazandığı altınları hediye etti ve böylece All Star'ın 5 gelini altınları paylaşmış oldu.

Gelin Evi All Star'ın dünkü yayınıyla ilgili ise Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:

Burcu Gelin’in kazandığı altınları hediye etmesi ile 5 gelinimiz Gelin Evi altınlarını paylaşıyor..???? Nazik davranışından dolayı Burcu Gelinimizi tebrik ediyoruz. @jokeryapimcom @ShowTV @jokeryapimcom @GelinEviTv @istanbulbld pic.twitter.com/VRcH7XTJtc — Gelin Evi (@GelinEviTv) 17 Mayıs 2019



