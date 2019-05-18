MAGAZİN

Gelin Evi'nde bir ilk!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 16:03 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programında bir ilk yaşandı...

Gelin Evi'nde bir ilk!

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Joker Yapım'ın üstlendiği Gelin Evi yarışması, şu sıralar "All Star" bölümleriyle karşımızda.

Ebru, Nurdan, Gülşah, Seda ve Burcu hanımın ilk bölüm yarışmacıları olduğu Gelin Evi All Star'ın dünkü bölümünde önemli bir jeste tanıklık ettik. Yarışmacılardan Burcu Gelin, kazandığı altınları hediye etti ve böylece All Star'ın 5 gelini altınları paylaşmış oldu.

Gelin Evi All Star'ın dünkü yayınıyla ilgili ise Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:


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show tv Gelin Evi

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