Gelin Evi'ndeki o anlar yeniden gündem oldu! Yarışmacının kirpikleri sosyal medyayı salladı

Hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Aslı Hünel ile Gelin Evi programı her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Birbirinden farklı gelinlerin katılığı programda farklı tarzdaki yarışmacılar dikkat çekiyor.

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler çeyiz sergileyip, sunum yapıp bir de özel kıyafetlerinden birini giyip birbirlerini puanlıyorlar. Ancak bazı farklı görünümlü ve tarzdaki yarışmacılar zaman zaman gündem oluyor.

Gelin Evi'nin Nisan ayında yayınlanan bir bölümünde Kevser adlı yarışmacının garip kirpikleri dikkat çekmişti. Kevser gelinin takma kirpikleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yarışmanın o bölümü paylaşılıp; 'Kirpik değil süpürge takmış', 'Bu anlar gerçek olamaz', 'Çok doğal görünüyor', 'Saçlama tabiki doğal' gibi yorumlar yapıldı.









