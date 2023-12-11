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Gelin Evi'ndeki o anlar yeniden gündem oldu! Yarışmacının kirpikleri sosyal medyayı salladı

11.12.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Aslı Hünel ile Gelin Evi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran yarışma programında gelinler evleri, çeyizleri ve sunumları ile yarışıyor. Farklı tarzdaki yarışmacıların dikkat çektiği programda bu defa bir yarışmacının garip kirpikleri damga vurdu. Gelin Evi'ndeki o anlar yeniden gündem oldu.

Hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Aslı Hünel ile Gelin Evi programı her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Birbirinden farklı gelinlerin katılığı programda farklı tarzdaki yarışmacılar dikkat çekiyor.

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler çeyiz sergileyip, sunum yapıp bir de özel kıyafetlerinden birini giyip birbirlerini puanlıyorlar. Ancak bazı farklı görünümlü ve tarzdaki yarışmacılar zaman zaman gündem oluyor.

GELİN EVİ 1

Gelin Evi'nin Nisan ayında yayınlanan bir bölümünde Kevser adlı yarışmacının garip kirpikleri dikkat çekmişti. Kevser gelinin takma kirpikleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

GELİN EVİ 2

Yarışmanın o bölümü paylaşılıp; 'Kirpik değil süpürge takmış', 'Bu anlar gerçek olamaz', 'Çok doğal görünüyor', 'Saçlama tabiki doğal' gibi yorumlar yapıldı.

GELİN EVİ 3

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