Gelin Evi'ne katılan Hanife Gürdal o soruyu duyunca gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sundukları izdivaç programlarına katılan ve tavırları, hareketleri ve konuşmaları ile fenomen gelin adayı Hanife Gürdal Ayvaz yeniden televizyon erkanlarında boy gösteriyor.

Show TV'de Aslı Hünel ile Gelin Evi programına katılan Hanife Gürdal, yeniden sosyal medyada adından sık sık ses getireceğe benziyor. Gelin Evi'nin 922. bölümünde programın sunucusu Aslı Hunel'in ''Hanife sen bebek düşünüyor musun?" şeklindeki soru, Hanife Gürdal'ın duygulanmasına ve gözyaşlarına hakim olamamasına sebep oldu.



