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  4. Gelin Evi'ne katılan Hanife Gürdal o soruyu duyunca gözyaşlarına boğuldu

Gelin Evi'ne katılan Hanife Gürdal o soruyu duyunca gözyaşlarına boğuldu

17.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı evlilik programı ile tanınan ve hiçbir damat adayını kabul etmemesiyle fenomen hale gelen Hanife Gürdal, Gelin Evi isimli yarışmada da yaptığı hareketlerle sık sık gündeme geliyor. Son olarak, bebek sorusu karşısında duygusallaşan Hanife, gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sundukları izdivaç programlarına katılan ve tavırları, hareketleri ve konuşmaları ile fenomen gelin adayı Hanife Gürdal Ayvaz yeniden televizyon erkanlarında boy gösteriyor.

Show TV'de Aslı Hünel ile Gelin Evi programına katılan Hanife Gürdal, yeniden sosyal medyada adından sık sık ses getireceğe benziyor. Gelin Evi'nin 922. bölümünde programın sunucusu Aslı Hunel'in ''Hanife sen bebek düşünüyor musun?" şeklindeki soru, Hanife Gürdal'ın duygulanmasına ve gözyaşlarına hakim olamamasına sebep oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal gelin evi
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