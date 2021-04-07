Gelin işkencesinde yeni görüntüler! Biri öldüresiye dövdü, diğeri cenaze evinde göbek attı

Manisa’nın Selendi ilçesinde 27 gün önce hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın gelini 61 yaşındaki Fadime Aslan tarafından şiddete maruz kaldığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mezarı açılmasıyla başlayan süreçte Fadime Aslan’ın, gelininin de gündeme bomba gibi düşecek videosu ortaya çıktı. ÖLEN YAŞLI KADININ KIYAFETLERİNİ GİYİP OYNAMIŞ Söz konusu videoda küçük gelin Fidan Aslan, yaşlı kadının ölümünden birkaç gün sonra onun kıyafetlerini giyerek göbek attığı görülüyor. Görüntüleri çeken kişinin ise Fadime Aslan'ın diğer gelini olan Fidan Aslan olduğu ortaya çıktı. Fidan Aslan'ın bu ifşası sonrasında gündeme oturan ölüm, Müge Anlı'nın programında tekrar konuşulmaya başladı. Ortaya çıkan yeni görüntülere Müge Anlı isyan etti ve şöyle konuştu: ''Sen şimdi burada zorla mı oynuyorsun? Ben böyle şey görmedim.'' ''OYNAMAZSAN SENİ BU EVDEN KOVARIZ'' Taziye evinde göbek atan Fidan Aslan ise kendini "Bana zorla yaptırdılar" diyerek savundu. Kaynanasının kıyafetlerini tehdit ve hakaretlerle giyindiği iddia eden Fidan Arslan, göbek attığı görüntüleri de diğer eltisinin çektiğini söyledi. Fidan Aslan, köşeye sıkışınca da ağız değiştirdi ve "Ben cahillik ettim henüz küçüğüm" dedi. Canlı yayına bağlanan elti Pınar Arslan ise Fidan'ı yalanladı. Fidan'ın "Telefonunu aç şimdi bir şey yapacağım çekersin" dediğini belirten elti, Fidan'ın babaannenin kıyafetlerini giyip odada göbek attığını anlattı.

Öte yandan işkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan da canlı yayına katıldı ve hakkındaki verdi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasına yıllarca baktığını ve ortaya çıkan görüntülere rağmen onu dövmediğini iddia etti. FİDAN ARSLAN BABANNEMİN KAFASINA ÇUVAL GEÇİRDİ Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesi'nde 27 gün önce hayatını kaybeden Fadime Aslan’ın torunu olan ve şiddet gösteren Fadime Aslan’ın oğlu 2 çocuk babası 38 yaşındaki Himmet Aslan da, “Rahmetli ebemiz (babaannemiz) Fadime Aslan 40 yıldır annemle birlikte yaşıyor. 40 yıldır en ufak bir şekilde sorunumuz olmamıştır. Bu zamana kadar ne olursa olsun hiç ayrılmadan beraber yaşamışlardır. Babaannemiz Fadime Aslan babam onun yanından ayrıldıktan sonra kendi isteğiyle bizim yanımıza gelmiştir. En ufak bir şekilde bu zamana kadar birbirimize hiçbir kötülüğümüz olmamıştır. Annemin psikolojik sıkıntıları başlayana kadar. Bir rahatsızlığı var ve biz bunun çaresini bulamadık. Evimize Fidan Aslan isimli gelin gelene kadar evimizde hiçbir sıkıntı yoktu. Ne para çalınması olurdu ne de başka bir şey. Babaannemi dışlamaya başladı Fidan Aslan, ‘O bu evden gidecek’ demeye başladı. Daha önce Pınar Aslan, Fidan Aslan’ın kafasına çuval geçirirken görmüş. Onun elinden babaannemizi kurtardık bunu insanlara anlatamadık. Babaannem son bir yıldır tamamen aklını kaybetti. Hele son 6 aydır tamamen hiçbir şeyi hatırlamaz oldu. Çok farklı hareketler yapmaya başladı annem de çok zor durumda kaldı'' dedi.