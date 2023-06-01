Gelinim Mutfakta biberli kaşarlı köfte tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı biberli kaşarlı köfte nasıl yapılır?

Klasik köfte tarifleri yerine farklı lezzetler arayanların biberli kaşarlı köfte tarifini kesinlikle denemesi gerekiyor. Tadı damağınızda kalacak biberli kaşarlı köfte tarifini her hafta yapmak isteyeceksiniz.
MALZEMELER
500 gr kıyma
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
0.5 çay bardağı galeta unu
1 adet yumurta
1 miktar karabiber
1 miktar kimyon
1 miktar toz kırmızı biber
1 miktar kırmızı soğan
1 miktar konserve kırmızı biber
TARİF
Kıymayı, rondodan geçirdiğimiz veya rendelediğimiz soğan ve sarımsakları, galeta ununu, yumurtayı, tuzu, kimyonu, kırmızı toz biberi ve karabiberi derince bir kaba alarak güzelce yoğuralım.
Tezgahımıza bir miktar streç film açalım, streç film sayesinde köftemizi rahatça şekillendirebiliriz.
Köfte harcından alarak elimizle yuvarlayalım ve streç filmin üzerine yerleştirelim.
Streç filmi katlayarak köfte harcının üzerini kapatalım.
Merdane yardımı ile köftemizi ince bir şekilde açalım.
Açtığımız köftenin kenarlarını keserek düzeltelim. Kare haline getirelim.
Üzerine iç malzememiz olan közlenmiş kırmızı biber ve kaşar peyniri yerleştirelim.
Streç filmin uçlarını birleştirerek Köftemize rulo şekil verelim.
Bu malzemeler ile 12 adet köfte elde edebilirsiniz.
Yemeğimizin sosu için uygun bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı alalım.
4-5 adet rendelenmiş domates, tuz, kırmızı toz biber ve karabiber ekleyerek domatesler pişene kadar pişirelim. Gerekirse biraz su ekleyerek kıvamını ayarlayalım.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.