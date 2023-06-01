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    4. Gelinim Mutfakta biberli kaşarlı köfte tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı biberli kaşarlı köfte nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta biberli kaşarlı köfte tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı biberli kaşarlı köfte nasıl yapılır?

    01.06.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü biberli kaşarlı köfte tarifi verildi. Yemek davetlerinin yıldızı olan biberli kaşarlı köfte tarifi oldukça seviliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri biberli kaşarlı köfte nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz biberli kaşarlı köfte tarifi...

    Gelinim Mutfakta biberli kaşarlı köfte tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı biberli kaşarlı köfte nasıl yapılır?

    Klasik köfte tarifleri yerine farklı lezzetler arayanların biberli kaşarlı köfte tarifini kesinlikle denemesi gerekiyor. Tadı damağınızda kalacak biberli kaşarlı köfte tarifini her hafta yapmak isteyeceksiniz.

    MALZEMELER

    • 500 gr kıyma
    • 1 adet kuru soğan
    • 2 diş sarımsak
    • 0.5 çay bardağı galeta unu
    • 1 adet yumurta
    • 1 miktar karabiber
    • 1 miktar kimyon
    • 1 miktar toz kırmızı biber
    • 1 miktar kırmızı soğan
    • 1 miktar konserve kırmızı biber

    TARİF

    • Kıymayı, rondodan geçirdiğimiz veya rendelediğimiz soğan ve sarımsakları, galeta ununu, yumurtayı, tuzu, kimyonu, kırmızı toz biberi ve karabiberi derince bir kaba alarak güzelce yoğuralım.
    • Tezgahımıza bir miktar streç film açalım, streç film sayesinde köftemizi rahatça şekillendirebiliriz.
    • Köfte harcından alarak elimizle yuvarlayalım ve streç filmin üzerine yerleştirelim.
    • Streç filmi katlayarak köfte harcının üzerini kapatalım.
    • Merdane yardımı ile köftemizi ince bir şekilde açalım.
    • Açtığımız köftenin kenarlarını keserek düzeltelim. Kare haline getirelim.
    • Üzerine iç malzememiz olan közlenmiş kırmızı biber ve kaşar peyniri yerleştirelim.
    • Streç filmin uçlarını birleştirerek Köftemize rulo şekil verelim.
    • Bu malzemeler ile 12 adet köfte elde edebilirsiniz.
    • Yemeğimizin sosu için uygun bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı alalım.
    • 4-5 adet rendelenmiş domates, tuz, kırmızı toz biber ve karabiber ekleyerek domatesler pişene kadar pişirelim. Gerekirse biraz su ekleyerek kıvamını ayarlayalım.
    • Fırın kabımızın tabanına domates sosunun yarısını dökerek yayalım.
    • Üzerine hazırladığımız köfteleri sıralayalım ve kalan domates sosunu köftelerin üzerine gezdirelim.
    • Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirelim.

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    AFİYET OLSUN!

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