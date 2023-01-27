Gelinim Mutfakta BİRİNCİSİ KİM? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, kim birinci oldu? İşte güncel puan tablosu

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Bugün verilecek olan son puanların ardından bir kişi programa veda ederken bir kişi de altın bilezikleri koluna takacak. Tüm yarışma takipçileri ise Gelinim Mutfakta BİRİNCİSİ KİM? Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, kim birinci oldu? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Elenen gelin ve kayınvalide belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 27 OCAK PUAN DURUMU NASIL?

Hatice:

Olga:

Rabia:

Özlem:



