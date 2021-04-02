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  4. Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

02.04.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de haftaiçi her gün ekrana gelen yemek yarışması Gelinim Mutfak'ta da diskalifiye heyecanı yaşandı. Seda Sayan'ın tüm yarışmacıların diskalifiye olduğunu dile getirmesiyle yarışmacılar göz yaşlarını yutamadı.

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D ekranlarında diskalifiye şoku yaşandı. Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen yarışmada gelin ve kaynanalar büyük şok yaşadı. Seda Sayan 'bu Gelinim Mutfak'ta bir ilk' diyerek alınan kararı duyurdu. Gelin ve kaynanalar 'kovulduklarını' öğrenince göz yaşlarına boğuldular.

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İŞİN ASLI ORTAYA ÇIKTI

Gelinim Mutfakta'nın 01 Nisan 2021'de yayınlanan 674. bölümünde yarışmacılara 1 Nisan şakası yapıldı. Seda Sayan yarışmanın finalinde 'yönetimin aldığı' kararı açıkladı. Ünlü sunucu gelin ve kaynanaların hepsine kapıyı gösterdi. Bazı kaynanalar fenalık geçirirken bazıları 'biz ne yaptık' diyerek gözyaşlarına boğuldular.

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'SİZDEN BUNU HİÇ BEKLEMEZDİM'

Seda Sayan'ın yaptığı açıklamayı duyunca gelinler de ağlamaya başladı. Seda Sayın 'sizden bunu hiç beklemezdim' deyince gelinler ve kaynanalar daha da yıkıldı. Seda Sayan 'diskalifiye kararı aldık' deyip isim saymaya başlayınca gelin ve kaynanalar soğuk duş yaşadı.

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Seda Sayan yarışmada yer alan Esra -Fatma Birinci, Aysun-Nurten Kuşatan, Seda -Nagehan Yılmaz ve Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf çiftlerinin hepsinin diskalifiye edildiğini söyledi. Yarışmacılar ne olduğunu anlayamadan kendilerine kapıyı gösterdi.
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1 NİSAN ŞAKASI!

Yarışmacılar 'Biz ne yaptık Seda Hanım' diyerek durumu açıklamasını istediler. Seda Sayan tansiyonu daha da yükseltti ve sonunda '1 Nisan şakası' diye bağırdı. Gelin ve kaynanalar bu kez sevinçten ağladı. Kayınvalidelerden biri ise 'Böyle şaka olur mu ya' diyerek fenalık geçirdi.


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Seda Sayan
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