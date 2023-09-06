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Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! Nursel Ergin çileden çıktı! 'Burası yol geçen hanı değil'

06.09.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon tanıtımıyla sosyal medyada uzun süre gündemde kalan Gelinim Mutfakta da diskalifiye şoku yaşandı. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programına yeni katılan kayınvalide Melek'in ekipten bölüm başı para ve bir sürü ayrıcalık istediği ortaya çıkınca Nursel Ergin çıldırdı. Ergin canlı yayında açıklama yapınca kayınvalide Melek ve gelini stüdyoyu terk etti.

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından biri olan ve yeni sezon tanıtımıyla çok konuşulan Gelinim Mutfakta da diskalifiye şoku yaşandı. Yarışmaya yeni katılan kayınvalide Melek ve gelinin, ekipten bölüm başı para ve bir sürü ayrıcalık istediğini öğrenen Nursel Ergin çok sinirlendi ve canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.

Nursel Ergin, "Bizden bölüm başı 5 bin TL isteyen yarışmacı ve kayınvalide var. Hakları olmadığı halde" dedi. Ergin'in cümlesi bitmeden hiçbir açıklama yapmayan gelin Esra ve kayınvalide Melek stüdyoyu o anda terk etti.

Gelinim Mutfakta kapak

Bunun üzerine çok sinirlenen Ergin, "Buraya gelen yarışmacılar alnının teriyle ödül kazanmak için geliyorlar. Bu zamana kadar kimseye sana şu kadar para vaat ediyoruz gel burada ol demedik. Bizden açıktan para, tarif ve daha neler neler istedi. Melek Hanım bizden hakkı olmayan bir para istedi. 'Haftada 1 kere bize kazandıracaksınız' dediler de pardon? Kimseye böyle bir şey diyemez.

1Gelinim Mutfakta

Haklarıyla kazanmadıkları bir ödülü kursaklarından nasıl geçireceklerdi? Bu soruyu onlara sormak istemiştim ama kaçtılar. Burada medenice konuşmak isterdim. Utanacağı bir şey yazdıysa neden yazdı? Ekip şu an onları döndürmeye çalışıyor çünkü cevap hakları var. Bizim yapımcımızı arayarak 'Param yok, kıyafet almam lazım' demiş. Muhtemelen üzerindeki kıyafet bizim aldığımızdı, hediyemiz olsun.

Gelinim Mutfakta 3

DİSKALİFİYE EDİLDİLER

Ekibimize 'kavga ve tartışma istemiyorum' demiş. Bizi böyle itham ediyor. Buradaki her şey yarışma stresiyle oluyor. Bize burada kimseye isteğiniz dışında bir şey yaptıramayız. Biz kötü görüntüleri keserek sizi de uyarıyoruz. Burası yol geçen hanı değil, bir sistem var. Burada gelin Esra'nın bir suçu bence o da mağdur. Melek ve Esra Büyükşahin, kayınvalidenin yarışma ahlakına aykırı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmiştir. Bizden hile yapmamızı isteyen hiçbir yarışmacının burada yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

GELİNİM MUTFAKTA 4

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