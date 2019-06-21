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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 21 Haziran Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2019 23:50 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 325. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmanın 65. hafta finalinde gelinler süt helvası yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışmaya 21 Haziran Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 21 Haziran Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 21 Haziran Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Aynur Kıcır-Sevinç Ünveren, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “süt helvası" ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 325. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 325. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gülcan günün en düşük puanını alan gelini oldu. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Sevinç Ünveren aldı. Çeyrek altını ise 17 puan toplayan Sevinç aldı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 65. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekici ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftinden birisi kazandı. Haftanın en yüksek puanını alan Ezgi, 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 325. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Aynur Kıcır-Sevinç Ünveren ve Hüsniye-Hatice Karabulut çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 65. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Gelin Sevinç ve kayınvalide Aynur Hanım bu haftaya yarışmaya veda eden isimler oldu.

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