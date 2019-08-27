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Gelinim Mutfakta'da Reyhan Yıldırım'ın şaşırtan değişimi! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 27.08.2019 02:26 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta yarışması 336. son bölümüyle ekrana geldi. Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da gün birincisi belli oldu. Peki çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta'ya katıldığı 19. haftadan itibaren fenomenleşen Reyhan Yıldırım ise yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı.

Kanal D'de yeni sezonuyla ekrana gelen, Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 26 Ağustos Pazartesi yayınlanan 336. bölümünde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Hülya Bütün aldı. Günün en düşük puanını Ezgi aldı. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin ise, 19 puanla Hülya oldu.

REYHAN HANIMIN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ
Gelinim Mutfakta 336. bölümde stüdyoya Reyhan Yıldırım'ın ilk günden, bugüne olan şaşırtan değişimi izlettirildi.

Verdiği kilolarla, eğlenceli halinin tavan yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Reyhan Yıldırım, özellikle Çiğdem Hanım ve gelini Elif'in diline düşmekten kendini alamadı. Kendisini şov yapmakla suçlayan gelin ve kayanaya karşı koruma görevi ise, Ezgi'ye kaldı. Ezgi, Reyhan Yıldırım'ın şaşkın bakışları arasında Çiğdem Hanım ve Elif ile sert bir tartışmanın içine girdi.

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