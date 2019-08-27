Gelinim Mutfakta'da Reyhan Yıldırım'ın şaşırtan değişimi! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

Kanal D'de yeni sezonuyla ekrana gelen, Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 26 Ağustos Pazartesi yayınlanan 336. bölümünde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam ve Hülya Bütün aldı. Günün en düşük puanını Ezgi aldı. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin ise, 19 puanla Hülya oldu.

REYHAN HANIMIN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Gelinim Mutfakta 336. bölümde stüdyoya Reyhan Yıldırım'ın ilk günden, bugüne olan şaşırtan değişimi izlettirildi.

Verdiği kilolarla, eğlenceli halinin tavan yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Reyhan Yıldırım, özellikle Çiğdem Hanım ve gelini Elif'in diline düşmekten kendini alamadı. Kendisini şov yapmakla suçlayan gelin ve kayanaya karşı koruma görevi ise, Ezgi'ye kaldı. Ezgi, Reyhan Yıldırım'ın şaşkın bakışları arasında Çiğdem Hanım ve Elif ile sert bir tartışmanın içine girdi.

