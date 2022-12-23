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Gelinim Mutfakta Fındıkzade tatlısı tarifi! En hafif Fındıkzade tatlısı nasıl yapılır?

23.12.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü fındıkzade tatlısı yapılıyor. Bol Hindistan cevizi ile hazırlanan fındıkzade tatlısı en sevilen tatlılar arasında yer alıyor. Şerbetli tatlılardan vazgeçemiyor ama hafif bir lezzet arıyorsanız fındıkzade tatlısı tam size göre! Düşman çatlatacak fındıkzade tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

Gelinim Mutfakta Fındıkzade tatlısı tarifi! En hafif Fındıkzade tatlısı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç dilim 9
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon -

Fındıkzade tatlısı hem görünümü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Bu enfes tatlı oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebileceğiniz fındıkzade tatlısını kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Keki için:
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı toz fındık
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • Şerbeti için:
  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • Üstü için:
  • 1 paket toz krem şanti
  • 1 su bardağı soğuk süt

TARİF

  • Şerbeti için küçük bir tencere içine 2 su bardağı toz şeker ve 2 buçuk su bardağı su koyun. Sürekli karıştırarak, şekerin erimesini sağlayın.
  • Ardından şerbeti kaynamaya bırakın. Şerbet kaynadıktan sonra ocak üzerinden alıp, soğumaya bırakın.
  • Derin bir kap içerinde yumurta ve şekeri çırpın. Sıvı yağ ekleyin.
  • Ardından galeta unu, Hindistan cevizi, çekilmiş fındık, kabartma tozu ve vanilya koyun ve mikserle karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış kare borcama dökün.
  • Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dk. Pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve 1-2 dakika bekletin. Hazırladığınız soğuk şerbeti kepçe ile üzerine eşit bir şekilde dökün. (Tatlı sıcak şerbet soğuk olacak). Tatlı şerbeti çekip, soğuyana kadar bekletin.
  • Krem şantiyi bir bardak sütle hazırlayın. Dolaba koyup soğumaya bırakın. Tatlı şerbetini çekip tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırladığınız krem şantiyi koyun. Spatula yardımı ile eşit bir şekilde yayın.
  • Üzerine bolca hindistan cevizi serpiştirin. Ardından 2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. Buzdolabından çıkarın dilimleyip servis yapın

AFİYET OLSUN!


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