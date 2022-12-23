Gelinim Mutfakta Fındıkzade tatlısı tarifi! En hafif Fındıkzade tatlısı nasıl yapılır?

Fındıkzade tatlısı hem görünümü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Bu enfes tatlı oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebileceğiniz fındıkzade tatlısını kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı toz fındık

1 su bardağı galeta unu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Üstü için:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

TARİF Şerbeti için küçük bir tencere içine 2 su bardağı toz şeker ve 2 buçuk su bardağı su koyun. Sürekli karıştırarak, şekerin erimesini sağlayın.

Ardından şerbeti kaynamaya bırakın. Şerbet kaynadıktan sonra ocak üzerinden alıp, soğumaya bırakın.

Derin bir kap içerinde yumurta ve şekeri çırpın. Sıvı yağ ekleyin.

Ardından galeta unu, Hindistan cevizi, çekilmiş fındık, kabartma tozu ve vanilya koyun ve mikserle karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış kare borcama dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dk. Pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve 1-2 dakika bekletin. Hazırladığınız soğuk şerbeti kepçe ile üzerine eşit bir şekilde dökün. (Tatlı sıcak şerbet soğuk olacak). Tatlı şerbeti çekip, soğuyana kadar bekletin.

Krem şantiyi bir bardak sütle hazırlayın. Dolaba koyup soğumaya bırakın. Tatlı şerbetini çekip tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırladığınız krem şantiyi koyun. Spatula yardımı ile eşit bir şekilde yayın.

Üzerine bolca hindistan cevizi serpiştirin. Ardından 2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. Buzdolabından çıkarın dilimleyip servis yapın

AFİYET OLSUN!



