Gelinim Mutfakta Humuslu acılı köfte tarifi! Enfes humuslu acılı köfte nasıl yapılır?

Gelecek misafirlerinize uğraşılmış duran ve oldukça lezzetli olan bir yemek tarifi arıyorsanız Humuslu acılı köfte tarifi tam size göre! Humus ve köftenin uyumuna yiyen herkesin hayran kalacağı bu tarifi kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER Köfte İçin;

400 g orta yağlı kıyma,

1 adet kuru soğan,

1 adet yumurta,

2 yemek kaşığı ekmek kırığı,

1 silme çay kaşığı karabiber,

1 tepeleme çay kaşığı kimyon,

Tuz,

Kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ.

Humus için;

500 g haşlanmış nohut,

3 yemek kaşığı tahin,

1/2 limonun suyu,

1/2 çay bardağı zeytinyağ,

1/2 su bardağı su (nohutları haşladığınız sudan kullanabilirsiniz),

1 çay kaşığı kimyon,

3 diş sarımsak,

1 tatlı kaşığı tuz.

Üzeri için;

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı,

1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber,

1 avuç kıyılmış maydanoz

TARİF Köfte için kıymanın içine rendelenmiş soğan, yumurta, ekmek kırığı, tuz ve baharatları ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun,

Karışımdan sevdiğiniz büyüklükte yumrular koparıp yuvarlayın ve elinizle bastırarak yassılaştırın,

Genişçe bir tavada sıvı yağınızı kızdırın,

Köftelerinizi kızgın yağa atıp arkalı önlü kızartın,

Köfteler kızarırken humus için haşlanmış nohut, tahin, limon suyu, su, zeytinyağ, kimyon, sarımsak ve tuzu bir mutfak robotuna alıp krema kıvamına gelene kadar çekin,

Karışımı servis tabağına yayın,

Üzerine kızarmış köfteleri dizin,

Bir sos tenceresinde tereyağını eritin,

Toz biberi ekleyip karıştırın ve ateşten alın,

Sosu köftelerin üzerine gezdirin,

Kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



