Gelinim Mutfakta Ispanak pastası tarifi! Herkesin tarifini isteyeceği ıspanak pastası nasıl yapılır?

Ispanak sevmeyenlerin bile bayılacağı bir tarif olan ıspanak pastası tarifi yiyenleri zevkten dört köşe ediyor. Tadına doyum olmayan ıspanak pastası ilginç tariflerin başında geliyor.

MALZEMELER Keki için:

3 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı süt

3/4 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ıspanak püresi (400 gr ıspanağı blenderdan geçirin)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un

Arası için:

2 paket krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

TARİF İlk olarak ıspanakları güzelce yıkayın ve rondoda güzelce püre haline getirin. Daha kolay çekilmesi için içerisine biraz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz.

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Sütü ve sıvı yağını da ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanak püresini de ekleyip karıştırın.

Ayrı bir tarafta unu, vanilyayı, kabartma tozunu eleyin ve karışıma ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra yağladığınız kare borcama dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.

Krem şanti için derin bir kapta kıvam alıncaya kadar süt ve şantiyi çırpın ve buzdolabına kaldırın. Pişen kekinizi fırından çıkartın. Soğumaya bırakın. Soğuyan kek borcamdan kolaylıkla çıkacaktır.

Keki bir tabağa koyun ve üzerini bıçak yardımıyla kesip alın. Kestiğiniz parçaları ya rondo da çekin ya da elinizle ufalayın. Kek tababını tekrar borcama koyun. İsterseniz kekinizi biraz sütle ıstalabilirsiniz.

Hazırladığınız şantiyi kekin üzerine güzelce yayın. Kek kırıntılarıyla da pastanın üzerini kaplayın.

Nar taneleriyle süsleyebilirsiniz.

1 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

