Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 22 Eylül 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 22 Eylül kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. En yüksek puanı alan ve 10 bileziği koluna takan gelin açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi henüz açıklanmadı. Geçen hafta yarışmada eleme yaşanmamıştı.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi oldan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 EYLÜL 2023

Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2023 puan durumu henüz belli olmadı ancak geçen haftanın puan durumu (15 Eylül 2023 Cuma) şu şekilde:

Melike: 17 puan

Tuğba: 14 puan

Gülenay: 12 puan

Canan: 10 puan