Gelinim Mutfakta külah pasta tarifi! Hem görünümü hem de lezzetiyle ilgi çekiyor

Külah pasta hem çocukların hem de büyüklerinin severek yiyeceği bir tarif. Doğum günlerinde klasik pasta tarifleri yerine değişik sunumlar arıyorsanız külah pastayı kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 2 adet yumurta

3 yemek kaşığı pudra şekeri (Tepeleme)

2 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı süt

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket şekerli vanilin

Kreması için;

1 paket kremşanti

1 çay bardağı süt

10 adet çilek (Mevsim meyveleri)

TARİF Bir kaba yumurtaları kırıp üzerine pudra şekeri ilave edip çırpalım.

Üzerine sütü, yağı, kakao, vanilya, unu ve kabartma tuzu ilave ederek iyice çırpalım.

Daha sonra yapışmaz teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım.

Pancakelerimizin hangi büyüklükte olmasını isterseniz o miktarda tavaya dökelim. Ben bir yemek kaşığı kadar döktüm.

Hamurun üstü göz göz olunca tek tarafı pişince bir spatula yardımı ile tavadan alalım. Elde tutulabilen sıcaklığa gelince ikiye kıvırıp gibi külah şeklinde kenarlarını yarıya kadar tutturalım.

Pancekelerimiz soğuyunca kremşantiyi çırpalım. İçine sıkalım isteğe bağlı üzerini çilek ve fıstıkla servis edelim.

AFİYET OLSUN!

