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Gelinim Mutfakta külah pasta tarifi! Hem görünümü hem de lezzetiyle ilgi çekiyor

27.12.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü külah pasta yapılıyor. Külah pasta tarifi doğum günlerinin yıldızı oluyor. İstediğiniz meyve ile sunabileceğiniz külah pastayı kesinlikle denemelisiniz. Külah pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta külah pasta tarifi! Hem görünümü hem de lezzetiyle ilgi çekiyor
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Külah pasta hem çocukların hem de büyüklerinin severek yiyeceği bir tarif. Doğum günlerinde klasik pasta tarifleri yerine değişik sunumlar arıyorsanız külah pastayı kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri (Tepeleme)
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 çay bardağı süt
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 paket şekerli vanilin
  • Kreması için;
  • 1 paket kremşanti
  • 1 çay bardağı süt
  • 10 adet çilek (Mevsim meyveleri)

TARİF

  • Bir kaba yumurtaları kırıp üzerine pudra şekeri ilave edip çırpalım.
  • Üzerine sütü, yağı, kakao, vanilya, unu ve kabartma tuzu ilave ederek iyice çırpalım.
  • Daha sonra yapışmaz teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım.
  • Pancakelerimizin hangi büyüklükte olmasını isterseniz o miktarda tavaya dökelim. Ben bir yemek kaşığı kadar döktüm.
  • Hamurun üstü göz göz olunca tek tarafı pişince bir spatula yardımı ile tavadan alalım. Elde tutulabilen sıcaklığa gelince ikiye kıvırıp gibi külah şeklinde kenarlarını yarıya kadar tutturalım.
  • Pancekelerimiz soğuyunca kremşantiyi çırpalım. İçine sıkalım isteğe bağlı üzerini çilek ve fıstıkla servis edelim.

AFİYET OLSUN!

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