Gelinim Mutfakta külah pasta tarifi! Hem görünümü hem de lezzetiyle ilgi çekiyor

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü külah pasta yapılıyor. Külah pasta tarifi doğum günlerinin yıldızı oluyor. İstediğiniz meyve ile sunabileceğiniz külah pastayı kesinlikle denemelisiniz. Külah pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.