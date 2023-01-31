YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Kurabiye Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta Trabzon usulü Kuruca tarifi! Trabzon kurabiyesi nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Trabzon usulü Kuruca tarifi! Trabzon kurabiyesi nasıl yapılır?

31.01.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü Trabzon usulü Kuruca tarifi yapılıyor. Trabzon kurabiyesi olarak bilinen kuruca tarifi sevilerek tüketilen kurabiye tarifleri arasında yer alıyor. Mis gibi tereyağ ve mısır ununun birleşimiyle ortaya çıkan kuruca kıyır kıyır bir lezzete kavuşuyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Trabzon usulü Kuruca nasıl yapılır araştırmalarında bulunuyor.

Gelinim Mutfakta Trabzon usulü Kuruca tarifi! Trabzon kurabiyesi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 12
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon -

Trabzon usulü Kuruca tarifi Trabzonluların çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Mısır unu sayesinde normal kurabiyelerden daha sarı olan bu enfes kurabiye gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER

  • 200 gram tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı ince mısır unu
  • 3-4 su bardağı kadar elemiş beyaz un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

TARİF

  • Trabzon kurabiyesini yapmak için önce tereyağı ve şekeri krema oluncaya kadar çırpın.
  • Sıvı yağı ve yumurtaları tek tek ilave ederek karışıma yedirin kalan bütün malzemeyi ilave edin iyice yoğurun. Ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurmaya devam edin.
  • Elinizle cevizden büyük parçalar alın uzun şerit şekli verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
  • 180 derecede ısıtılmış fırında pişene kadar tutun, biraz soğuduktan sonra servis yapın.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enfes lezzet: Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifiEnfes lezzet: Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...
Anahtar Kelimeler:
tarifi Trabzon Gelinim Mutfakta kurabiye

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi!

Lokum gibi hengel (hınkal) mantısı tarifi!

Gelinim Mutfakta Erzurum Tatar böreği tarifi! Tadı dillere destan

Gelinim Mutfakta Erzurum Tatar böreği tarifi! Tadı dillere destan

Hem sağlıklı hem de lezzetli: Yulaf lapası tarifi

Hem sağlıklı hem de lezzetli: Yulaf lapası tarifi

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.