Gelinim Mutfakta Trabzon usulü Kuruca tarifi! Trabzon kurabiyesi nasıl yapılır?

Trabzon usulü Kuruca tarifi Trabzonluların çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Mısır unu sayesinde normal kurabiyelerden daha sarı olan bu enfes kurabiye gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER 200 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

1 su bardağı ince mısır unu

3-4 su bardağı kadar elemiş beyaz un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

TARİF Trabzon kurabiyesini yapmak için önce tereyağı ve şekeri krema oluncaya kadar çırpın.

Sıvı yağı ve yumurtaları tek tek ilave ederek karışıma yedirin kalan bütün malzemeyi ilave edin iyice yoğurun. Ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Elinizle cevizden büyük parçalar alın uzun şerit şekli verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

180 derecede ısıtılmış fırında pişene kadar tutun, biraz soğuduktan sonra servis yapın.

AFİYET OLSUN!

