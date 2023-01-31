Gelinim Mutfakta Trabzon usulü Kuruca tarifi! Trabzon kurabiyesi nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü Trabzon usulü Kuruca tarifi yapılıyor. Trabzon kurabiyesi olarak bilinen kuruca tarifi sevilerek tüketilen kurabiye tarifleri arasında yer alıyor. Mis gibi tereyağ ve mısır ununun birleşimiyle ortaya çıkan kuruca kıyır kıyır bir lezzete kavuşuyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Trabzon usulü Kuruca nasıl yapılır araştırmalarında bulunuyor.
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