Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler birbirine girdi

Başak, "Çok süslü" olarak kafasında oturttuğu Emel ile, Ezgi'yi de alet ederek uğraşmaya başladı. Süsünü az bulduğunu söyleyerek onun beline tül bağlamaya başladılar. Bu durumu yakışıksız bulan Özüm onların yanına giderek önce sözle tepkisini gösterdi. Sonrasında da, Emel'in belinde sarılı olan tülü "Sessiz kaldığı için üzerine gidiyorsunuz! Yeter!" diyerek çıkarttı ve yere attı.

Başak ve Ezgi bu tepkiye çok şaşırdılar. "Burada yemek yaparken eğleniyoruz!" diye kendilerini savunan Ezgi'ye, Özüm "Biz, sizin eğlenceniz değiliz!" diye sert cevap verdi. Özüm ve Başak bu olaydan sonra tartışmaya başladılar!..



