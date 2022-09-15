Gelinin arabalara olan aşkı sunumuna yansıdı! Jant kapağından yaptığı tepsisini çıkartıp herkesi şaşırttı

Show TV'de yayınlanan Aslı Hünel ile Gelin Evi isimli programa katılan bir gelin herkesi şaşırtmayı başardı. Arabalara olan aşkını sunumuna yansıtan gelin jant kapağından yapılmış tepsiyle sunum yaptı.

"BEN ARABALARI ÇOK SEVİYORUM"

Diğer konuk gelinler ve sunucu Aslı Hünel, jant kapağından tepsi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Jant kapağından tepsisiyle sunum yapan gelin, bir konuk gelinin "Arabalara olan aşkın ne?" sorusuna ise "Ben arabaları çok seviyorum, o sesi olsun, böyle eski model arabalar olsun, o yüzden böyle bir şey yaptım. Kendim yaptım. Bunun üstü cam aynı zamanda" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Jant kapağından tepsi sadece konuk gelinleri değil, ekran başındakileri de şaşırttı.

