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  4. Gelinliği dalga konusu olmuştu! Demet Özdemir yorumlara üzülüyormuş

Gelinliği dalga konusu olmuştu! Demet Özdemir yorumlara üzülüyormuş

08.09.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ağustos’ta görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç şu sıralar balayında. Sosyal medyada verdiği her pozu olay olan oyuncu Özdemir dergiye konuştu. Özdemir yapılan bazı yorumlara üzüldüğünü söyledi.

Gelinliği dalga konusu olmuştu! Demet Özdemir yorumlara üzülüyormuş

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, işleri nedeniyle geciktirdikleri balayına çıktı. Özdemir'in balayı pozları dikkat çekerken L’officiel dergisine verdiği röportaj da gündeme geldi.

Demet Özdemir sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini de söyledi:

Gelinliği hiç beğenilmemişti! Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir: Her şey kötülenir maalesef ama...Gelinliği hiç beğenilmemişti! Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir: Her şey kötülenir maalesef ama...

“Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü.”


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