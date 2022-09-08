Gelinliği dalga konusu olmuştu! Demet Özdemir yorumlara üzülüyormuş

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, işleri nedeniyle geciktirdikleri balayına çıktı. Özdemir'in balayı pozları dikkat çekerken L’officiel dergisine verdiği röportaj da gündeme geldi.

Demet Özdemir sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini de söyledi:

“Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü.”



