Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Yasak Elma'ya bir isim daha veda ediyor

Başrollerini Eda Ece ve Şevval Sam’ın paylaştığı Fox’un iddialı dizisi Yasak Elma geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Sezon finalinden hemen önce dizinin başrol oyuncularından Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade diziye ölerek veda etmişti.

AYLAR SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ!

Nesrin Cavadzade’nin ardından diziden bir oyuncunun daha ayrılacağı iddia edildi. Uçankuş’un haberine göre; Şahika'nın ağabeyi Kaya’yı canlandıran Barış Kılıç’ın diziye veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Diziden ayrıldıktan aylar sonra tekrar geri dönen Barış Kılıç ve yapım ekibinden konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmedi.





