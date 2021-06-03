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Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Yasak Elma'ya bir isim daha veda ediyor

03.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisindeki yaprak dökümü devam ediyor. Söylentilere göre Nesrin Cevadzade’nin ardından dizinin Kaya’sı Barış Kılıç da Yasak Elma dizisine veda ediyor.

Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Yasak Elma'ya bir isim daha veda ediyor

Başrollerini Eda Ece ve Şevval Sam’ın paylaştığı Fox’un iddialı dizisi Yasak Elma geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Sezon finalinden hemen önce dizinin başrol oyuncularından Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade diziye ölerek veda etmişti.

AYLAR SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ!

Nesrin Cavadzade’nin ardından diziden bir oyuncunun daha ayrılacağı iddia edildi. Uçankuş’un haberine göre; Şahika'nın ağabeyi Kaya’yı canlandıran Barış Kılıç’ın diziye veda edeceği kulislerde konuşuluyor. Diziden ayrıldıktan aylar sonra tekrar geri dönen Barış Kılıç ve yapım ekibinden konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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